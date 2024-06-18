Блинкен поддержал удары ВСУ по оккупантам РФ в Крыму

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вправе проводить военные действия во временно оккупированном Крыму для своей защиты.

Блинкен дал "зеленый свет" на удары ВСУ по армии РФ в Крыму

В последние недели мы работали над тем, чтобы ускорить поставки помощи на передовую, чтобы украинцы получили все необходимое для борьбы с продолжающейся российской агрессией. Конечно, роль играет чрезвычайное мужество и стойкость самих украинцев, которые справляются с проблемами в Харькове и на востоке страны, но при необходимости продолжают бороться с Россией в Крыму и Черном море. Энтони Блинкен Государственный секретарь США

Также Блинкен прокомментировал соглашение о безопасности, которое недавно подписали президенты США и Украины. Госсекретарь США ожидает, что перед саммитом НАТО еще около 20 стран поступят так же, чтобы укрепить поддержку для Украины.

Это доказательство, четкое доказательство того, что все наши партнеры с Украиной на долгосрочную перспективу. И если Путин рассчитывает на то, что он переживет Украину, переживет любого из нас, то он ошибается. Он ошибается. И опять же, я думаю, что вы увидите саммит, который еще больше подчеркнет это, — заверил Блинкен. Поделиться

Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16

В последние несколько недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном Россией Крыму.

В частности было уничтожено несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400. Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.

По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.

В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.

Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.

Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.