Блинкен поддержал удары ВСУ по оккупантам РФ в Крыму

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вправе проводить военные действия во временно оккупированном Крыму для своей защиты.
Главные тезисы
- Украинские военные провели успешные атаки по объектам российской армии в Крыму, уничтожив батареи ЗРК и С-400, а также аэродром вблизи Севастополя.
- Разрушение Крымского моста станет символической победой для Украины и ударом по диктатору Путину, считают аналитики.
- Гаагский центр стратегических исследований указывает на уязвимость Крыма и возможность будущих авиаударов F-16 после атак на ПВО.
Блинкен дал "зеленый свет" на удары ВСУ по армии РФ в Крыму
Также Блинкен прокомментировал соглашение о безопасности, которое недавно подписали президенты США и Украины. Госсекретарь США ожидает, что перед саммитом НАТО еще около 20 стран поступят так же, чтобы укрепить поддержку для Украины.
Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16
В последние несколько недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном Россией Крыму.
В частности было уничтожено несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400. Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.
По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.
В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.
Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.
Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.
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