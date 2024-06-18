Блинкен поддержал удары ВСУ по оккупантам РФ в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Блинкен поддержал удары ВСУ по оккупантам РФ в Крыму

НАТО
блинкен
Читати українською

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вправе проводить военные действия во временно оккупированном Крыму для своей защиты.

Главные тезисы

 

  • Украинские военные провели успешные атаки по объектам российской армии в Крыму, уничтожив батареи ЗРК и С-400, а также аэродром вблизи Севастополя.
  • Разрушение Крымского моста станет символической победой для Украины и ударом по диктатору Путину, считают аналитики.
  • Гаагский центр стратегических исследований указывает на уязвимость Крыма и возможность будущих авиаударов F-16 после атак на ПВО.

Блинкен дал "зеленый свет" на удары ВСУ по армии РФ в Крыму

В последние недели мы работали над тем, чтобы ускорить поставки помощи на передовую, чтобы украинцы получили все необходимое для борьбы с продолжающейся российской агрессией. Конечно, роль играет чрезвычайное мужество и стойкость самих украинцев, которые справляются с проблемами в Харькове и на востоке страны, но при необходимости продолжают бороться с Россией в Крыму и Черном море.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Государственный секретарь США

Также Блинкен прокомментировал соглашение о безопасности, которое недавно подписали президенты США и Украины. Госсекретарь США ожидает, что перед саммитом НАТО еще около 20 стран поступят так же, чтобы укрепить поддержку для Украины.

Это доказательство, четкое доказательство того, что все наши партнеры с Украиной на долгосрочную перспективу. И если Путин рассчитывает на то, что он переживет Украину, переживет любого из нас, то он ошибается. Он ошибается. И опять же, я думаю, что вы увидите саммит, который еще больше подчеркнет это, — заверил Блинкен.

Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16

В последние несколько недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном Россией Крыму.

В частности было уничтожено несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400. Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.

По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.

В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.

Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.

Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.

Крым уязвим. У русских относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове... Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Так что если ограниченное количество боевиков может оказать реальное влияние, то это здесь — и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как ПВО в Крыму будет разобрано, — отмечает аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16
F-16
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ назвали количество уничтоженных за 2 месяца в Крыму систем ПВО России
СтратКом ВСУ
Крым
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ начали быстро перемещаться по Крыму — причина
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?