Украина победит. В Китае задержали фермера за помощь ВСУ и письмо Зеленскому
Категория
Мир
Дата публикации

Украина победит. В Китае задержали фермера за помощь ВСУ и письмо Зеленскому

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Источник:  online.ua

Китайский фермер Чжан Липин никогда не скрывал, что поддерживает Украину в войне против России. Однако такая четкая позиция не понравилась властям его страны, которые, как известно, помогают стране-агрессорке РФ.

Главные тезисы

  • Китайский фермер был задержан за поддержку Украины и письмо Зеленскому, что вызвало негативную реакцию властей Китая.
  • Мужчина задонатил деньги ВСУ и заявил, что верит в победу Украины.
  • Генсек НАТО призвал Запад поквитаться с Китаем за помощь России в войне против Украины и отметил важность последствий для Пекина.

Китайского фермера допрашивали несколько часов из-за доната для ВСУ

16 июня в китайских СМИ начала распространяться информация о том, что фермер Чжан Липин из провинции Аньхой признался своим друзьям, что отправил письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Господин президент, я Чжан Липин, 74-летний китайский фермер. С началом Швейцарского саммита мира я выражаю глубокий восторг бесстрашному украинскому народу и свою искреннюю заботу. Украина победит! Мир победит! — написал Чжан Липин.

Фото: скриншот

Кроме того, Липин подчеркнул, что задонатил тысячу юаней, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам Украины.

Следует отметить, что сразу после того, как эта информация появилась в СМИ, китайская полиция задержала фермера и допрашивала его 4 часа.

Фото: скриншот

Пока неизвестно, что произошло с Липином и почему его задержали.

Что известно о роли Китая в российско-украинской войне

Только в 2023 году Россия импортировала из КНР 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, он призвал Запад поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.

Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте во избежание санкций и сохранения торговли, — объяснил Столтенберг.

Он также добавил, что Пекин не смог обмануть Запад и вынужден будет заплатить за свои решения и действия.

Пекин не может иметь и того, и другого. В какой-то момент, и если Китай не изменит курс, союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

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