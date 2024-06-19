Украина победит. В Китае задержали фермера за помощь ВСУ и письмо Зеленскому

Китайский фермер Чжан Липин никогда не скрывал, что поддерживает Украину в войне против России. Однако такая четкая позиция не понравилась властям его страны, которые, как известно, помогают стране-агрессорке РФ.
Главные тезисы
- Китайский фермер был задержан за поддержку Украины и письмо Зеленскому, что вызвало негативную реакцию властей Китая.
- Мужчина задонатил деньги ВСУ и заявил, что верит в победу Украины.
- Генсек НАТО призвал Запад поквитаться с Китаем за помощь России в войне против Украины и отметил важность последствий для Пекина.
Китайского фермера допрашивали несколько часов из-за доната для ВСУ
16 июня в китайских СМИ начала распространяться информация о том, что фермер Чжан Липин из провинции Аньхой признался своим друзьям, что отправил письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Кроме того, Липин подчеркнул, что задонатил тысячу юаней, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам Украины.
Следует отметить, что сразу после того, как эта информация появилась в СМИ, китайская полиция задержала фермера и допрашивала его 4 часа.
Пока неизвестно, что произошло с Липином и почему его задержали.
Что известно о роли Китая в российско-украинской войне
Только в 2023 году Россия импортировала из КНР 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, он призвал Запад поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.
Он также добавил, что Пекин не смог обмануть Запад и вынужден будет заплатить за свои решения и действия.
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