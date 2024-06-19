Украина победит. В Китае задержали фермера за помощь ВСУ и письмо Зеленскому

Китайский фермер Чжан Липин никогда не скрывал, что поддерживает Украину в войне против России. Однако такая четкая позиция не понравилась властям его страны, которые, как известно, помогают стране-агрессорке РФ.

Китайского фермера допрашивали несколько часов из-за доната для ВСУ

16 июня в китайских СМИ начала распространяться информация о том, что фермер Чжан Липин из провинции Аньхой признался своим друзьям, что отправил письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Господин президент, я Чжан Липин, 74-летний китайский фермер. С началом Швейцарского саммита мира я выражаю глубокий восторг бесстрашному украинскому народу и свою искреннюю заботу. Украина победит! Мир победит! — написал Чжан Липин. Поделиться

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Кроме того, Липин подчеркнул, что задонатил тысячу юаней, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам Украины.

Следует отметить, что сразу после того, как эта информация появилась в СМИ, китайская полиция задержала фермера и допрашивала его 4 часа.

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Пока неизвестно, что произошло с Липином и почему его задержали.

Что известно о роли Китая в российско-украинской войне

Только в 2023 году Россия импортировала из КНР 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, он призвал Запад поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.

Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте во избежание санкций и сохранения торговли, — объяснил Столтенберг. Поделиться

Он также добавил, что Пекин не смог обмануть Запад и вынужден будет заплатить за свои решения и действия.