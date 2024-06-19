Україна переможе. У Китаї затримали фермера за допомогу ЗСУ та лист Зеленському

Китайський фермер Чжан Ліпін ніколи не приховував, що підтримує Україну у війни проти Росії. Однак така чітка позиція не сподобалася владі його країни, яка, як відомо, допомагає країні-агресорці РФ.
Головні тези:
- Китайський фермер був затриманий за підтримку України та лист Зеленському, що викликало негативну реакцію влади Китаю.
- Чоловік задонатив гроші ЗСУ та заявив, що вірить у перемогу України.
- Генсек НАТО закликав Захід поквитатися з Китаєм за допомогу Росії у війні проти України та наголосив на важливості наслідків для Пекіна.
Китайського фермера допитували кілька годин через донат для ЗСУ
16 червня в китайських ЗМІ почала ширитися інформація про те, що фермер Чжан Ліпін з провінції Аньхой зізнався своїм друзям, що надіслав листа українському лідеру Володимиру Зеленському.
Окрім того, Ліпін наголосив, що задонатив тисячу юанів, щоб висловити підтримку Збройним силам України.
Варто зазначити, що одразу після того, як ця інформація з’явилася у медіа, китайська поліція затримала фермера та допитувала його 4 години.
Наразі невідомо, що сталося з Ліпіном та чому насправді його затримали.
Що відомо про роль Китаю у російсько-українській війні
Лише у 2023 році Росія імпортувала з КНР 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Окрім того, він закликав Захід поквитатися з Китаєм за те, що той допомагає РФ продовжувати війну проти України.
Він також додав, що Пекін не зміг обдурити Захід і буде змушений заплатити за свої рішення та дії.
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