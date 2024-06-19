Україна переможе. У Китаї затримали фермера за допомогу ЗСУ та лист Зеленському

Китайський фермер Чжан Ліпін ніколи не приховував, що підтримує Україну у війни проти Росії. Однак така чітка позиція не сподобалася владі його країни, яка, як відомо, допомагає країні-агресорці РФ.

Китайського фермера допитували кілька годин через донат для ЗСУ

16 червня в китайських ЗМІ почала ширитися інформація про те, що фермер Чжан Ліпін з провінції Аньхой зізнався своїм друзям, що надіслав листа українському лідеру Володимиру Зеленському.

Пане президенте, я Чжан Ліпін, 74-річний китайський фермер. З початком Швейцарського саміту миру я висловлюю глибоке захоплення безстрашному українському народу та свою щиру турботу. Україна переможе! Мир переможе! — написав Чжан Ліпін. Поширити

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Окрім того, Ліпін наголосив, що задонатив тисячу юанів, щоб висловити підтримку Збройним силам України.

Варто зазначити, що одразу після того, як ця інформація з’явилася у медіа, китайська поліція затримала фермера та допитувала його 4 години.

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Наразі невідомо, що сталося з Ліпіном та чому насправді його затримали.

Що відомо про роль Китаю у російсько-українській війні

Лише у 2023 році Росія імпортувала з КНР 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Окрім того, він закликав Захід поквитатися з Китаєм за те, що той допомагає РФ продовжувати війну проти України.

Лідер КНР Сі Цзіньпін намагався створити враження, що він відходить на задній план у цьому конфлікті, щоб уникнути санкцій і зберегти торгівлю, — пояснив Столтенберг. Поширити

Він також додав, що Пекін не зміг обдурити Захід і буде змушений заплатити за свої рішення та дії.