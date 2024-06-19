Армия РФ сбросила КАБы на Харьков и обстреляла область. Есть погибшая и раненые

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, авиация преступной армии РФ сбросила 3 авиабомба КАБ на Шевченковский район Харькова. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли село Ольховка.
Главные тезисы
- Армия РФ совершила атаку на Харьков, сбросив авиабомбы и обстреляв район, что привело к гибели и ранениям мирных жителей.
- Российские оккупанты продолжают обострять обстановку на Харьковщине, пытаясь наносить удары по гражданским объектам и местам обороны.
- По информации главы Харьковской ОВА, возможна принудительная эвакуация 33 детей из 5 населенных пунктов, находящихся в зоне риска.
- Несмотря на атаки РФ, украинские защитники усиливают оборону и придерживаются твердых позиций в борьбе за свою территорию.
- Ситуация в Харьковской области остается напряженной, однако украинские защитники продолжают меры по усилению обороны и защите мирного населения.
Что известно об очередной атаке армии РФ КАБами по Харькову
Синегубов отметил, что зафиксировано 2 попадания на территории детского лагеря и еще одного вблизи жилого дома, есть повреждения.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в результате вражеской атаки ранения получила женщина.
Кроме этого, как отмечает Синегубов, около 15:36 российские оккупанты совершили обстрел села Ольховка на территории Харьковского района.
В результате вражеского обстрела погибла 49-летняя женщина и получил ранения 60-летний мужчина.
Также враг обстрелял село Новоосиново Куриловской общины Купянского района.
Ранения получили две женщины, которых уже доставили в больницу.
Что известно о ситуации в Харьковской области
По информации Синегубова, в настоящее время наблюдается увеличение обстрелов со стороны российских окупантов.
Глава Харьковской ОВ подчеркнул, что российские военные преступники наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и логистическим объектам украинских военных, пытаясь обнаружить слабые места в обороне.
Синегубов также сообщил о вероятности принудительной эвакуации детей Боровской общины.
Он добавил, что, несмотря на многочисленные потери на Харьковщине и безуспешные попытки атак, российские оккупанты постоянно подтягивают резервы и продолжают атаковать.
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