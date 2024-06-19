Армия РФ сбросила КАБы на Харьков и обстреляла область. Есть погибшая и раненые

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, авиация преступной армии РФ сбросила 3 авиабомба КАБ на Шевченковский район Харькова. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли село Ольховка.

Что известно об очередной атаке армии РФ КАБами по Харькову

Синегубов отметил, что зафиксировано 2 попадания на территории детского лагеря и еще одного вблизи жилого дома, есть повреждения.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в результате вражеской атаки ранения получила женщина.

Кроме этого, как отмечает Синегубов, около 15:36 российские оккупанты совершили обстрел села Ольховка на территории Харьковского района.

В результате вражеского обстрела погибла 49-летняя женщина и получил ранения 60-летний мужчина.

Также враг обстрелял село Новоосиново Куриловской общины Купянского района.

Ранения получили две женщины, которых уже доставили в больницу.

Что известно о ситуации в Харьковской области

По информации Синегубова, в настоящее время наблюдается увеличение обстрелов со стороны российских окупантов.

Глава Харьковской ОВ подчеркнул, что российские военные преступники наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и логистическим объектам украинских военных, пытаясь обнаружить слабые места в обороне.

Синегубов также сообщил о вероятности принудительной эвакуации детей Боровской общины.

Рассматриваем возможность принудительной эвакуации 33 детей из 5 населенных пунктов оранжевой зоны: Загрызовое, Богуславка, Шейковка, Малиевка, Новая Кругляковка. Рассмотрим этот вопрос на Совете обороны области, – подчеркнул руководитель ОВА. Поделиться

Он добавил, что, несмотря на многочисленные потери на Харьковщине и безуспешные попытки атак, российские оккупанты постоянно подтягивают резервы и продолжают атаковать.