Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий та поранений
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Україна
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Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий та поранений

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

У Херсоні внаслідок обстрілу російськими терористами Дніпровського району міста вдень 19 червня постраждало двоє людей.

Головні тези:

  • У Херсоні внаслідок обстрілу російськими терористами загинув один чоловік і поранено ще одного.
  • Обстріл міста стався у Дніпровському районі, при цьому обидва поранених потерпіли від вибухових травм та уламків.
  • Один з поранених чоловіків помер у лікарні від отриманих травм, іншому надається медична допомога.
  • Російські війська атакували Херсон близько 17:00 19 червня.
  • Ця трагічна подія стала ще одним доказом агресії з боку Росії та загрози для безпеки українських громадян.

Російські окупанти обстріляли Херсон

Поранено двоє містян близько 17.00.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Близько години тому російські війська атакували Дніпровський район Херсона.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.

Як зазначається, одного потерпілого «швидка» доставила до лікарні для надання меддопомоги. У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок.

За уточненою інформацією, другий постраждалий – це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна.

Поранений під час обстрілу Херсона 52-річний чоловік помер у лікарні

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На жаль, поранений сьогодні внаслідок ворожих обстрілів 52-річний чоловік помер у лікарні.

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Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
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