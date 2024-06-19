Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий та поранений

Поранено двоє містян близько 17.00.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.

Як зазначається, одного потерпілого «швидка» доставила до лікарні для надання меддопомоги. У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок.

За уточненою інформацією, другий постраждалий – це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна.