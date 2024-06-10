Удар армії РФ по Херсону. Поранено 102-річну жінку — відео

10 червня російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в Дніпровському районі Херсона.

102–річна постраждала внаслідок обстрілу РФ знаходиться у лікарні з вибуховою травмою

В результаті атаки РФ по Херсону поранення отримала 102-річна жінка. Патрульні негайно вирушили на допомогу бабусі. Проте росіяни здійснили повторний удар, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

У МВС наголосили, що правоохоронці разом з місцевими жителями змогли транспортувати травмовану жінку до службового авто.

Після цього її було доправлено до лікарні. Наразі медики надають жінці необхідну медичну допомогу.

Своєю чергою Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що жінка перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога.

Армія РФ з артилерії обстріляла Херсонщину — є загиблі

Російські військові завдали артилерійського удару по декільком населеним пунктам Херсонської області.

Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, яка перебувала у власному будинку.

Відомості щодо інших потерпілих уточнюють, йдеться в дописі Херсонської обласної прокуратури.

Також у прокуратурі повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Пізніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ обстріляла Дудчани Бериславського району. В результаті обстрілу армією РФ 60-річна жінка отримала тяжкі поранення, які виявились для неї смертельними.