Удар армии РФ по Херсону. Ранена 102-летняя женщина — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Удар армии РФ по Херсону. Ранена 102-летняя женщина — видео

МВД Украины
Херсон
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10 июня российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Днепровском районе Херсона.

Главные тезисы

  • После атаки на Херсон патрульные вместе с местными жителями транспортировали пострадавшую женщину в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Глава Херсонской областной военной администрации сообщил, что состояние пострадавшей женщины оценивается как средней тяжести, и ей оказывается необходимая медицинская помощь.
  • Также 10 июня стало известно о гибели на фронте известного фотографа ВСУ Арсена Федосенко, присоединившегося к рядам Вооруженных Сил Украины весной 2022 года.
  • Федосенко активно работал на фронте и сделал большое количество фотографий, использованных в официальных источниках Управления стратегических коммуникаций.

102-летняя пострадавшая в результате обстрела РФ находится в больнице с взрывной травмой

В результате атаки РФ по Херсону ранения получила 102-летняя женщина. Патрульные немедленно отправились в помощь бабушке. Однако россияне нанесли повторный удар, сообщила прессслужба Министерства внутренних дел Украины.

В МВД подчеркнули, что правоохранители вместе с местными жителями смогли транспортировать травмированную женщину в служебный автомобиль.

После этого она была доставлена в больницу. В настоящее время медики оказывают женщине необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что женщина находится в больнице со взрывчатой травмой, обломочными ранениями туловища и конечностей. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести. Ей оказывается необходимая медпомощь.

Армия РФ из артиллерии обстреляла Херсонщину — есть погибшие

Российские военные нанесли артиллерийский удар по нескольким населенным пунктам Херсонской области.

В результате обстрела погибла местная жительница, которая находилась в собственном доме.

Сведения о других потерпевших уточняют, говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

Также в прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Позже руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что армия РФ обстреляла Дудчаны Бериславского района. В результате обстрела армией РФ 60-летняя женщина получила тяжелые ранения, оказавшиеся для нее смертельными.

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