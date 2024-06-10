10 июня российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Днепровском районе Херсона.
Главные тезисы
- После атаки на Херсон патрульные вместе с местными жителями транспортировали пострадавшую женщину в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
- Глава Херсонской областной военной администрации сообщил, что состояние пострадавшей женщины оценивается как средней тяжести, и ей оказывается необходимая медицинская помощь.
- Также 10 июня стало известно о гибели на фронте известного фотографа ВСУ Арсена Федосенко, присоединившегося к рядам Вооруженных Сил Украины весной 2022 года.
- Федосенко активно работал на фронте и сделал большое количество фотографий, использованных в официальных источниках Управления стратегических коммуникаций.
102-летняя пострадавшая в результате обстрела РФ находится в больнице с взрывной травмой
В результате атаки РФ по Херсону ранения получила 102-летняя женщина. Патрульные немедленно отправились в помощь бабушке. Однако россияне нанесли повторный удар, сообщила прессслужба Министерства внутренних дел Украины.
В МВД подчеркнули, что правоохранители вместе с местными жителями смогли транспортировать травмированную женщину в служебный автомобиль.
После этого она была доставлена в больницу. В настоящее время медики оказывают женщине необходимую медицинскую помощь.
В свою очередь председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что женщина находится в больнице со взрывчатой травмой, обломочными ранениями туловища и конечностей. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести. Ей оказывается необходимая медпомощь.
Армия РФ из артиллерии обстреляла Херсонщину — есть погибшие
Российские военные нанесли артиллерийский удар по нескольким населенным пунктам Херсонской области.
В результате обстрела погибла местная жительница, которая находилась в собственном доме.
Сведения о других потерпевших уточняют, говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.
Также в прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Позже руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что армия РФ обстреляла Дудчаны Бериславского района. В результате обстрела армией РФ 60-летняя женщина получила тяжелые ранения, оказавшиеся для нее смертельными.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-