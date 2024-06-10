10 июня российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Днепровском районе Херсона.

102-летняя пострадавшая в результате обстрела РФ находится в больнице с взрывной травмой

В результате атаки РФ по Херсону ранения получила 102-летняя женщина. Патрульные немедленно отправились в помощь бабушке. Однако россияне нанесли повторный удар, сообщила прессслужба Министерства внутренних дел Украины.

В МВД подчеркнули, что правоохранители вместе с местными жителями смогли транспортировать травмированную женщину в служебный автомобиль.

После этого она была доставлена в больницу. В настоящее время медики оказывают женщине необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что женщина находится в больнице со взрывчатой травмой, обломочными ранениями туловища и конечностей. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести. Ей оказывается необходимая медпомощь.

Армия РФ из артиллерии обстреляла Херсонщину — есть погибшие

Российские военные нанесли артиллерийский удар по нескольким населенным пунктам Херсонской области.

В результате обстрела погибла местная жительница, которая находилась в собственном доме.

Сведения о других потерпевших уточняют, говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

Также в прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Позже руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что армия РФ обстреляла Дудчаны Бериславского района. В результате обстрела армией РФ 60-летняя женщина получила тяжелые ранения, оказавшиеся для нее смертельными.