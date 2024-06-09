Четыре российских военнопленных побывали на гражданских объектах Харькова, которые враг обстрелял в конце мая, в том числе в строительном гипермаркете "Эпицентр"
Главные тезисы
- Российские командиры представляют себя как освободители, но военнопленные утверждают, что реальная ситуация значительно отличается от официальных заявлений.
- Визит российских военнопленных в Харьков показал, что действия российских властных структур не соответствуют действительности, идет оккупация и геноцид украинского населения.
- Один из пленных выразил уверенность, что ничего не изменится, пока власть в России не покинет диктатор Путин, отметив отсутствие возможности народного восстания.
- Российские военнопленные подтверждают отсутствие военной техники в гражданских объектах Харькова, что свидетельствует о ложной представленности ситуации со стороны России.
Со стороны России идет оккупация и геноцид украинского населения
Пленных россиян привели в центр Харькова, куда 25 мая прилетела российская ракета.
На вопрос журналистки, как оккупанты оказались в армии, один из них ответил, что подписали контракт. Также он сказал, что мотивацией явилось финансовое положение: "Ипотека, деньги, задолженности".
На вопрос, страшно ли умереть, оккупант ответил, что страшно, но ответа, почему в таком случае пошел на войну, нет, сообщает Накипило.
Пока Путин не пойдет – ничего не изменится
Также россиянин считает, что ничего не изменится, пока власть в России не покинет диктатор Путин.
Кроме того, журналистка спросила, возможно ли у России народное восстание против власти, захватчик ответил, что "народ весь запугали, никто не сможет восстать".
По словам медийницы, местные, кто увидел окупантов на улице, очень хотели их "поблагодарить за освобождение", однако их сдерживали украинские военные, сопровождавшие захватчиков.
Также россиян привели в разрушенный строительный гипермаркет "Эпицентр", куда террористы попали также 25 мая. На вопрос к кафирам, существует ли в российской армии риторика "освобождения", один из пленных сказал, что "по словам командира, да", но они увидели, что все иначе.
Он рассказал, что ему 20 лет, на войне уже 5 месяцев, в плен попал в посадке под Липцами.
Почему россияне обстреливают гражданские объекты Харькова
Журналистка задала вопрос о том, почему Россия запускает ракеты и авиабомбы по гражданским объектам Харькова.
Нам показывают, будто здесь находится военная техника, военная инфраструктура. Но я не вижу здесь… Нам всем рассказывают, что здесь военная техника, нам всем там, в России, говорят, что бьют по военной инфраструктуре, а я сейчас собственными глазами увидел, что здесь нет и никогда не было военной техники. Не только здесь, но и в предыдущем доме тоже, — сказал один из окупантов.
Оккупант подытожил, что русский народ обманывают. Замыляют глаза, чтобы народ шел, будто освобождал свои территории, якобы открывал коридоры. А в заключении они идут на оккупацию, геноцид и многие смерти с обеих сторон.
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