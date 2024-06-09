Почти все украинские военнопленные подвергаются пыткам со стороны оккупантов — Генпрокурор

Физическим и моральным пыткам подвергаются 90% военнопленных украинцев, о чем свидетельствует скрининг вернувшихся из российского плена.
Главные тезисы
- Огласка подобных действий свидетельствует о преступной стратегии России на оккупированных территориях, где украинские военнопленные содержатся в жестких условиях и подвергаются разного рода насилию.
- Установлено более 2200 украинских защитников, которые стали жертвами пыток со стороны оккупантов на территории России, включая 15 регионов страны.
- Руководитель команды Международного уголовного суда в Украине подчеркнула, что изучаются не индивидуальные случаи, а широкая картина преступлений, представленных Россией.
- Видео издевательств и жестокого обращения с украинскими военнопленными, распространяемое в сети, является лишь частью преступной стратегии, целью которой является уничтожение духа и достоинства украинских защитников.
В России создали систему пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными
Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин со ссылкой на «скрининг» — неофициальные разговоры с вернувшимися в Украину военнопленными.
Костин отметил, что бывшие военнопленные рассказывают: в российском плену людей подвергают разного рода пыткам, бесчеловечному отношению, физическому, в том числе сексуальному и ментальному насилию.
Как отметила руководитель команды Международного уголовного суда (МКС) в Украине Бренда Голлис, они не рассматривают индивидуальные случаи, а смотрят на «широкую картину, представляющую преступления».
Также команда МКС изучает действия исполнителей таких преступлений среднего и высшего уровня, «которые подчинены конкретным преступникам».
Генпрокурор назвал количество жертв российского плена
Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.
Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.
Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.
Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.
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