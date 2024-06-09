Почти все украинские военнопленные подвергаются пыткам со стороны оккупантов — Генпрокурор

Физическим и моральным пыткам подвергаются 90% военнопленных украинцев, о чем свидетельствует скрининг вернувшихся из российского плена.

В России создали систему пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин со ссылкой на «скрининг» — неофициальные разговоры с вернувшимися в Украину военнопленными.

Костин отметил, что бывшие военнопленные рассказывают: в российском плену людей подвергают разного рода пыткам, бесчеловечному отношению, физическому, в том числе сексуальному и ментальному насилию.

Система, созданная Россией, — это система пыток и бесчеловечного обращения в отношении тех, кто оказывается в их руках — на оккупированных территориях или на территории РФ. Андрей Костин Генеральный прокурор Украины

Как отметила руководитель команды Международного уголовного суда (МКС) в Украине Бренда Голлис, они не рассматривают индивидуальные случаи, а смотрят на «широкую картину, представляющую преступления».

Также команда МКС изучает действия исполнителей таких преступлений среднего и высшего уровня, «которые подчинены конкретным преступникам».

Генпрокурор назвал количество жертв российского плена

Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.

Видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяются в сети, является лишь частью преступной стратегии Кремля. Каждый, кто был в русском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны оккупантов. Поделиться

Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.

Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.

Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.