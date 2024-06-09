Майже всі українські військовополонені піддаються тортурам з боку окупантів — Генпрокурор

Фізичним і моральним тортурам піддаються 90% військовополонених українців, про що свідчить скринінг тих, хто повернувся з російського полону.
Головні тези:
- Генпрокурор заявив про створення Росією системи катувань та нелюдського ставлення до українських військовополонених.
- Понад 2200 українських захисників, які перебували у російському полоні, стали жертвами тортур з боку окупантів.
- Розголос подібних дій проти українських військовополонених свідчить про злочинну стратегію Росії на окупованих територіях.
- Українські військовополонені утримуються у нелюдських умовах, піддаються жорстокому поводженню та фізичним тортурам.
У Росії створили систему катувань і нелюдського поводження з українськими військовополоненими
Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін з посиланням на «скринінг» — неофіційні розмови з військовополоненими, які повернулися в Україну.
Костін зазначив, що колишні військовополонені розповідають: у російському полоні людей піддають різного роду катуванням, нелюдському ставленню, фізичному, зокрема сексуальному, і ментальному насильству.
Як зауважила керівниця команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні Бренда Голліс, вони не розглядають індивідуальні випадки, а дивляться на «широку картину, яка представляє злочини».
Також команда МКС вивчає дії виконавців таких злочинів середнього та вищого рівня, «які підпорядковані конкретним злочинцям».
Генпрокурор назвав кількість жертв російського полону
Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.
Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.
Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.
Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.
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