Майже всі українські військовополонені піддаються тортурам з боку окупантів — Генпрокурор
Категорія
Україна
Дата публікації

Майже всі українські військовополонені піддаються тортурам з боку окупантів — Генпрокурор

Україна

Фізичним і моральним тортурам піддаються 90% військовополонених українців, про що свідчить скринінг тих, хто повернувся з російського полону.

Головні тези:

  • Генпрокурор заявив про створення Росією системи катувань та нелюдського ставлення до українських військовополонених.
  • Понад 2200 українських захисників, які перебували у російському полоні, стали жертвами тортур з боку окупантів.
  • Розголос подібних дій проти українських військовополонених свідчить про злочинну стратегію Росії на окупованих територіях.
  • Українські військовополонені утримуються у нелюдських умовах, піддаються жорстокому поводженню та фізичним тортурам.

У Росії створили систему катувань і нелюдського поводження з українськими військовополоненими

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін з посиланням на «скринінг» — неофіційні розмови з військовополоненими, які повернулися в Україну.

Костін зазначив, що колишні військовополонені розповідають: у російському полоні людей піддають різного роду катуванням, нелюдському ставленню, фізичному, зокрема сексуальному, і ментальному насильству.

Система, яку створила Росія, — це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках — на окупованих територіях або на території РФ.

Андрій Костін

Андрій Костін

Генеральний прокурор України

Як зауважила керівниця команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні Бренда Голліс, вони не розглядають індивідуальні випадки, а дивляться на «широку картину, яка представляє злочини».

Також команда МКС вивчає дії виконавців таких злочинів середнього та вищого рівня, «які підпорядковані конкретним злочинцям».

Генпрокурор назвав кількість жертв російського полону

Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії. 

Відео знущань з українських полонених, які поширюються в мережі є лише частиною злочинної стратегії Кремля. Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів.

Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.

Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.

Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як РФ використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні — пояснення експертів
полонені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Тортури та нелюдське поводження. Костін назвав кількість жертв російського полону — відео
Офіс Генерального прокурора
військовополонений
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Морпіхи провели контратаку на Харківщині та взяли в полон штурмовиків РФ — відео
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?