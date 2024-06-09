Майже всі українські військовополонені піддаються тортурам з боку окупантів — Генпрокурор

Фізичним і моральним тортурам піддаються 90% військовополонених українців, про що свідчить скринінг тих, хто повернувся з російського полону.

У Росії створили систему катувань і нелюдського поводження з українськими військовополоненими

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін з посиланням на «скринінг» — неофіційні розмови з військовополоненими, які повернулися в Україну.

Костін зазначив, що колишні військовополонені розповідають: у російському полоні людей піддають різного роду катуванням, нелюдському ставленню, фізичному, зокрема сексуальному, і ментальному насильству.

Система, яку створила Росія, — це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках — на окупованих територіях або на території РФ. Андрій Костін Генеральний прокурор України

Як зауважила керівниця команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні Бренда Голліс, вони не розглядають індивідуальні випадки, а дивляться на «широку картину, яка представляє злочини».

Також команда МКС вивчає дії виконавців таких злочинів середнього та вищого рівня, «які підпорядковані конкретним злочинцям».

Генпрокурор назвав кількість жертв російського полону

Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.

Відео знущань з українських полонених, які поширюються в мережі є лише частиною злочинної стратегії Кремля. Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів. Поширити

Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.

Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.

Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.