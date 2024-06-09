Російські військовополонені побували на "екскурсії" у Харкові на місцях обстрілів РФ — відео

Чотири російські військовополонені побували на цивільних об’єктах Харкова, які ворог обстріляв наприкінці травня, зокрема у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр"
Головні тези:
- Військові РФ визнали, що мотивацією для участі у війні стала фінансова нестабільність, проте вони зіткнулись з реальністю та заявляють про несправедливість і агресію стосовно України.
- Російські командири намагаються подавати себе як визволителі, але військовополонені зазначають, що ситуація відмінна від офіційних заяв.
- Свідчення військовополонених підтверджують те, що пропаганда РФ дурить та маніпулює населенням, приховуючи реальні мотиви та наслідки воєнного конфлікту.
- Після візиту російські військовополонені розуміють, що справжня ситуація у Харкові відчутно відрізняється від того, що подають російські владні структури.
З боку Росії йде окупація та геноцид українського населення
Полонених росіян привели у центр Харкова, куди 25 травня прилетіла російська ракета.
На запитання журналістки, як окупанти опинились у війську, один із них відповів, що підписали контракт. Також він сказав, що мотивацією стало фінансове становище: "Іпотека, гроші, заборгованості".
На запитання, чи страшно померти, окупант відповів, що страшно, але відповіді, чому в такому разі пішов на війну, не має, повідомляє Накипіло.
Поки Путін не піде — нічого не зміниться
Також росіянин вважає, що нічого не зміниться, поки владу у Росії не полишить диктатор Путін.
Крім того журналістка спитала, чи можливе у Росії народне повстання проти влади, загарбник відповів, що "народ увесь залякали, ніхто не зможе повстати".
За словами медійниці, місцеві, хто побачив окупантів на вулиці, дуже хотіли їм “подякувати за освобождєніє”, проте їх стримували українські військові, які супроводжували загарбників.
Також росіян привели до зруйнованого будівельного гіпермаркету "Епіцентр", куди терористи поцілили також 25 травня. На питання до окупантів, чи існує у російському війську риторика "визволення", один із полонених сказав, що "за словами командира, так", але вони побачили, що все інакше.
Він розповів, що йому 20 років, на війні перебуває вже 5 місяців, у полон потрапив у посадці під Липцями.
Чому росіяни обстрілюють цивільні об'єкти Харкова
Журналістки поставила питання стосовно того, чому Росія запускає ракети та авіабомби по цивільних об’єктах Харкова.
Нам показують, ніби тут воєнна техніка знаходиться, воєнна інфраструктура. Але я не бачу тут… Нам всім розказують, що тут воєнна техніка, нам всім там, у Росії, кажуть, що б’ють по військовій інфраструктурі, а я зараз на власні очі побачив, що тут немає і ніколи не було військової техніки. Не лише тут, а і в попередньому будинку також, — сказав один із окупантів.
Окупант підсумував, що російський наро дурять. Замилюють очі, аби народ ішов, нібито звільняв свої території, нібито відкривав коридори. А у висновку вони йдуть на окупацію, геноцид і багато смертей з обох боків.
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