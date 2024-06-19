Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибший и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибший и раненый

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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В Херсоне в результате обстрела российскими террористами Днепровского района города днем 19 июня пострадали два человека.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла Херсон, что привело к гибели одного человека и ранению другого.
  • Атака произошла в Днепровском районе города, где двое мирных граждан получили серьезные травмы от взрывов и обломков.
  • Это инцидент стал очередным напоминанием о беспощадной агрессии России против Украины, угрожая жизням и безопасности украинских граждан.
  • Один из раненых скончался от полученных травм, а другой продолжает находиться под медицинским наблюдением.
  • Херсонские власти бьют тревогу после этих событий, подчеркивая необходимость принятия международных мер по защите Украины от агрессивных действий России.

Российские оккупанты обстреляли Херсон

Ранены двое горожан около 17.00.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Около часа назад российские войска атаковали Днепровский район Херсона.

По предварительной информации, в результате вражеского удара пострадали два человека.

Как отмечается, одного пострадавшего скорая доставила в больницу для оказания медпомощи. У 31-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы, туловища, конечностей.

По уточненной информации, второй пострадавший — это 52-летний мужчина. Сейчас он тоже находится в больнице с контузией, взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями туловища и бедра.

Раненый во время обстрела Херсона 52-летний мужчина скончался в больнице

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

К сожалению, раненый сегодня в результате вражеских обстрелов 52-летний мужчина скончался в больнице.

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