Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибший и раненый

В Херсоне в результате обстрела российскими террористами Днепровского района города днем 19 июня пострадали два человека.

Российские оккупанты обстреляли Херсон

Ранены двое горожан около 17.00.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Около часа назад российские войска атаковали Днепровский район Херсона. Поделиться

По предварительной информации, в результате вражеского удара пострадали два человека.

Как отмечается, одного пострадавшего скорая доставила в больницу для оказания медпомощи. У 31-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы, туловища, конечностей.

По уточненной информации, второй пострадавший — это 52-летний мужчина. Сейчас он тоже находится в больнице с контузией, взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями туловища и бедра.

Раненый во время обстрела Херсона 52-летний мужчина скончался в больнице

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.