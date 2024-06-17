Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибший

17 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем.

В результате обстрела армией РФ Херсона погиб человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, тело погибшего мужчины обнаружили на территории одного из парков. Вероятно, он погиб во время минометного обстрела.

Последствия удара выясняются, уточнил Прокудин.

Какая ситуация в Херсонской области

По данным ОВА, за прошедшие сутки под российским огнем и авиаударами оказались город Херсон и 8 других населенных пунктов области. В течение дня 2 человека получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы, в том числе повреждены 7 частных домов. Также зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль.

Также 17 июня атаковали дроном-камикадзе село Осокоровка Бериславского района. В результате атаки погиб мужчина.

В результате удара РФ по пригороду Полтавы есть пострадавшие

17 июня армия РФ атаковала Полтавскую область. По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Пострадали люди. Сейчас известно о 9 человек, получивших ранения. Предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек.

Как отметил глава ОВА, в результате удара в Полтавском районе также повреждены электролинии, в результате чего без света остались: