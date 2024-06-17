Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий

17 червня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла Херсон та Полтаву, що призвело до загибелі людини та пошкодження інфраструктури.
- В результаті ворожого обстрілу у Херсоні загинув чоловік, до того ж окупанти нанесли удари по житловим будинкам та газопроводу.
- У Полтавській області під вогнем РФ були поранені 9 осіб, а також пошкоджено численні будівлі та електролінії.
- Ворожі атаки армії РФ призвели до значних матеріальних збитків та загрози для життя мирного населення в Херсоні та Полтаві.
У результаті обстрілу армією РФ Херсона загинула людина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його даними, тіло загиблого чоловіка виявили на території одного з парків. Ймовірно, він загинув під час мінометного обстрілу.
Наслідки удару ще з’ясовуються, уточнив Прокудін.
Яка ситуація на Херсонщині
За даними ОВА, минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та 8 інших населених пунктів області. Протягом дня 2 людини зазнали поранень.
Російські військові поцілили в житлові квартали, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль.
Також 17 червня атакували дроном-камікадзе село Осокорівка Бериславського району. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Внаслідок удару РФ по передмістю Полтави є постраждалі
17 червня армія РФ атакувала Полтавську область. За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Постраждали люди. Наразі відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок.
Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:
53 тис побутових;
2,4 тис юридичних споживачів.
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