Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсон — є загиблий

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

17 червня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого.

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла Херсон та Полтаву, що призвело до загибелі людини та пошкодження інфраструктури.
  • В результаті ворожого обстрілу у Херсоні загинув чоловік, до того ж окупанти нанесли удари по житловим будинкам та газопроводу.
  • У Полтавській області під вогнем РФ були поранені 9 осіб, а також пошкоджено численні будівлі та електролінії.
  • Ворожі атаки армії РФ призвели до значних матеріальних збитків та загрози для життя мирного населення в Херсоні та Полтаві.

У результаті обстрілу армією РФ Херсона загинула людина

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, тіло загиблого чоловіка виявили на території одного з парків. Ймовірно, він загинув під час мінометного обстрілу.

Наслідки удару ще з’ясовуються, уточнив Прокудін.

Яка ситуація на Херсонщині

За даними ОВА, минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та 8 інших населених пунктів області. Протягом дня 2 людини зазнали поранень.

Російські військові поцілили в житлові квартали, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль.

Також 17 червня атакували дроном-камікадзе село Осокорівка Бериславського району. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Внаслідок удару РФ по передмістю Полтави є постраждалі

17 червня армія РФ атакувала Полтавську область. За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Постраждали люди. Наразі відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:

  • 53 тис побутових;

  • 2,4 тис юридичних споживачів.

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