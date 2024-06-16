В Укрэнерго назвали период ухудшения ситуации в энергосистеме — видео

Ориентировочно до конца июля 2024 года в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме.
Главные тезисы
- В течение следующих нескольких недель ситуация в энергосистеме Украины будет намного сложнее из-за ремонтных работ на энергоблоках АЭС.
- Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к серьезным убыткам и ограничениям в производстве электроэнергии.
- При отсутствии мер эффективности жители Украины могут столкнуться с ограничениями электроснабжения до 2-4 часов в день.
- Политика экономного потребления электроэнергии в последующие годы будет необходима ввиду долгосрочных последствий российских атак.
- Украинцам следует готовиться к сложным условиям использования электроэнергии и соблюдать экономный подход к ее потреблению.
Трудная ситуация в энергосистеме Украины обусловлена ремонтом на энергоблоках АЭС
Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.
Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.
Надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными, – заявил глава "Укрэнерго".
Какая ситуация с энергетикой Украины
С 22 марта россияне шесть раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.
Ущерб от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру оценивают более чем в 1 млрд дол. Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.
После последней атаки энергетики заявили, что ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной.
Неоднократно в ряде областей вводились аварийные отключения, параллельно почти каждый день действуют графики стабилизационных отключений.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы вынуждены будут экономно потреблять электроэнергию в последующие годы, поскольку последствия российских атак на энергетику долгосрочны.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-