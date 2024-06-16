В Укрэнерго назвали период ухудшения ситуации в энергосистеме — видео
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго назвали период ухудшения ситуации в энергосистеме — видео

энергосистема
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Ориентировочно до конца июля 2024 года в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме.

Главные тезисы

  • В течение следующих нескольких недель ситуация в энергосистеме Украины будет намного сложнее из-за ремонтных работ на энергоблоках АЭС.
  • Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к серьезным убыткам и ограничениям в производстве электроэнергии.
  • При отсутствии мер эффективности жители Украины могут столкнуться с ограничениями электроснабжения до 2-4 часов в день.
  • Политика экономного потребления электроэнергии в последующие годы будет необходима ввиду долгосрочных последствий российских атак.
  • Украинцам следует готовиться к сложным условиям использования электроэнергии и соблюдать экономный подход к ее потреблению.

Трудная ситуация в энергосистеме Украины обусловлена ремонтом на энергоблоках АЭС

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.

С 11.00 до 23.00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, — отметил Кудрицкий.

Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

Надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными, – заявил глава "Укрэнерго".

Какая ситуация с энергетикой Украины

С 22 марта россияне шесть раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.

Ущерб от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру оценивают более чем в 1 млрд дол. Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

После последней атаки энергетики заявили, что ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной.

Неоднократно в ряде областей вводились аварийные отключения, параллельно почти каждый день действуют графики стабилизационных отключений.

Если не будут приняты никакие меры, вероятно, в январе у населения будет всего от двух до четырех часов электроэнергии в день, — считает руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы вынуждены будут экономно потреблять электроэнергию в последующие годы, поскольку последствия российских атак на энергетику долгосрочны.

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