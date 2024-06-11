США предоставляют более 800 млн долл для поддержки энергетики Украины

США поддержали энергетику Украины

Об этом на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

С учетом ситуации в сфере энергетики, которая действительно очень тяжелая, я объявляю здесь, что Соединенные Штаты предоставляют 824 млн долл. для поддержки украинской энергетической инфраструктуры. Поделиться

Прицкер заверила, что международное сообщество не забывает о войне в Украине и рассказало, что Штаты понимают, насколько серьезна ситуация. Поэтому ее государство вместе с союзниками работают по ускорению помощи Киеву в военной, экономической и энергетической сферах.

Международное сообщество не теряет интерес к происходящему в Украине. Путин занимает значительное место во мнениях многих. США являются примером этого. Во время голосования, состоявшегося лишь в прошлом месяце по дополнительному соглашению, 70% нашего Конгресса, обеих палат, поддержали этот дополнительный пакет. Это более 60 мдрд долл. помощи для Украины. Это не только демонстрация нашей поддержки, но и признак того, что чувствует народ Америки.

Также Прицкер подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки сейчас прорабатывают вместе с Украиной выделение 7,8 млрд долл. бюджетной поддержки и 1,5 млрд долл. для экономического восстановления нашего государства.

Все эти усилия, и не только от США, но и от всех наших союзников, направлены на экономическую, финансовую и энергетическую поддержку Украины. Многое зависит от того, чтобы Украина продолжала проводить реформы, чем и занимается сейчас украинская власть. Мы знаем, что это необходимо для подготовки членства в ЕС. Срочной задачей является преодоление коррупции, таможенных нарушений и "серого" рынка. Украина делает это также потому, что 8 из 10 граждан хотят видеть такие очень жесткие шаги. Пенни Прицкер Специальная представительница США по экономическому восстановлению Украины

Ситуация в энергосистеме Украины: что известно

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине — Днепрогэс. В результате обстрела погиб человек. Также в реку попали нефтепродукты.

25 марта в Укргидроэнерго заявили, что для восстановления Днепрогэса понадобятся годы. Поделиться

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы в течение всего 2024 года.

11 апреля ПАО "Центрэнерго" заявило, что потеряло 100% генерации. 22 марта 2024 года оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС Донецкой области. В результате массированной атаки РФ была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.

14 апреля заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что через две недели атак Россия уничтожила результаты годовых усилий по ремонту энергообъектов Украины.

16 апреля глава Минэнерго Галущенко говорил, что Украина потеряла 7 ГВт энергогенерации. Уже 5 мая он заявил, что Украина потеряла более 8 ГВт поколения.

Вицеканцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек 18 апреля в Киеве сказал, что Украине нужно больше солнечных электростанций. "Уничтожить 10 тыс. солнечных электростанций очень тяжело. Одна электростанция является мишенью, десять тысяч солнечных — очень тяжело атаковать... Так что если вы поторопитесь, за три или четыре месяца вы сможете сделать многое. И я думаю, что особенно летом солнечная энергия также может помочь Украине", — сказал он. Поделиться

5 мая россияне обстреляли Славянскую ТЭС. Туда прилетело пять ракет. 8 мая ДТЭК сообщил об обстреле трех ТЭС.

9 мая из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины военная администрация Киева приняла решение уменьшить вечернее освещение улиц.

Первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко заявил, что Кабмин намерен повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом. Позже в Минэнерго подтвердили, что дискуссии на этот счет действительно продолжаются.

27 мая в Укрэнерго заявили, что в жаркие месяцы графики отключений света могут быть более жесткими.

6 июня глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине заработает дополнительный блок на АЭС в ночь с 7 на 8 июня, который позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.