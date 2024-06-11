США надають понад 800 млн дол на підтримку енергетики України

Сполучені Штати Америки надають 824 млн дол на підтримку української енергетичної інфраструктури.
Головні тези:
- США виділяють значні кошти на підтримку української енергетики з урахуванням складної ситуації в цій галузі.
- Міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну в контексті війни та реформ для наближення до ЄС.
- Атаки на енергетичну інфраструктуру привели до серйозних втрат та обмежень в електропостачанні, що вимагає додаткових заходів безпеки.
- Запуск сонячних електростанцій та реконструкція енергоблоків можуть допомогти подолати тимчасові проблеми в енергосистемі.
- Підвищення тарифів на електроенергію та обмеження освітлення вулиць стають необхідною мірою для забезпечення стабільності енергетики в умовах конфлікту.
США підтримали енергетику України
Про це на конференції з відновлення України у Берліні повідомила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
Пріцкер запевнила, що міжнародна спільнота не забуває про війну в Україні й розповіла, що Штати розуміють, наскільки серйозною є ситуація. Тому її держава разом із союзниками працюють для пришвидшення допомоги Києву у військовій, економічній та енергетичній сферах.
Міжнародне співтовариство не втрачає інтерес до того, що відбувається в Україні. Путін займає значне місце у думках багатьох. США є прикладом цього. Під час голосування, що відбулося лише минулого місяця щодо додаткової угоди, 70% нашого Конгресу, обох палат, підтримали цей додатковий пакет. Це понад 60 мдрд дол допомоги для України. Це є не лише демонстрацією нашої підтримки, а й ознакою того, що відчуває народ Америки.
Також Пріцкер наголосила, що Сполучені Штати Америки зараз опрацьовують разом з Україною виділення 7,8 млрд дол бюджетної підтримки й 1,5 млрд дол для економічного відновлення нашої держави.
Ситуація в енергосистемі України: що відомо
Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні — Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.
11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.
14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.
16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.
5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет. 8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.
9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.
Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.
27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.
6 червня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.
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