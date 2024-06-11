12 червня графіки відключень світла діятимуть по всій Україні

12 червня обмеження електроенергії впроваджуватиметься по Україні у денні та вечірні години.

В Україні вимикатимуть світло 12 червня — деталі

Про це повідомляє Укренерго.

Там зазначили, що 12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

Причина — зростання енергоспоживання через спеку. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Що дає підняття тарифу на електроенергію в Україні

Нещодавне підвищення тарифів викликало жваве обговорення. У будь-які часи уряди всіляко відстрочували такі непопулярні рішення, ніхто не хоче платити більше за щось. Але цього разу паралельно з новинами про збільшення тарифу для побутових споживачів на 64%, до 4,32 грн за кВт-год обговорюється взагалі наявність струму в розеці.

Через дефіцит електроенергії, спричинений масштабними російськими обстрілами української енергетики від березня, українці знову змушені дістати з далеких полиць туристичні газові плитки, лампи на акумуляторах і зарядні станції. Поширити

Кошти від підвищення тарифів підуть на відновлення пошкодженого і зруйнованого обладнання, запевнили в Міністерстві енергетики. Нинішні 4,32 грн за кВт-год — це лише собівартість її виробництва і розподілу, а ринкова ціна — 7,5 грн, пояснили в міністерстві.

Відтак, не можна виключати і подальші кроки з підвищення тарифу, вважає провідна наукова дослідниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе.

Цього варто очікувати. Немає жодних гарантій, що обстріли енергогенерації припиняться. Буде ще менше вироблятися електрики, буде ще більша потреба в коштах на ремонт. З іншого боку, уряд тягнув з підвищенням до останнього, залучав інші джерела — допомогу від ЄС, перенаправляв видатки з інших напрямків.

При цьому не можна однозначно сказати, що кошти від підвищення тарифів підуть на відновлення зруйнованого російськими ракетами та дронами обладнання. Оскільки Укргідроенерго зараз майже не виробляє електроенергії, то й додаткові кошти не отримає, каже Коссе.