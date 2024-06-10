У Харкові ввели аварійні відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові ввели аварійні відключення світла

світло
Джерело:  Укренерго

У Харкові через технічні ускладнення в магістральних мережах "Укренерго" застосовує аварійні відключення для усіх споживачів.

Головні тези:

 

  • Обсяг відключень незначний, але можливі перерви у енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
  • Російські удари по енергетичній інфраструктурі призвели до введення графіків відключень світла.
  • Уряд України закликав зменшити споживання електроенергії, заборонивши використання кондиціонерів.
  • Українців також закликали не використовувати кондиціонери через загрозу аварійних відключень світла.

Що відомо про відключення у Харкові

10 червня "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових і побутових споживачів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг відключень незначний, а причиною є технічні ускладнення в магістральній мережі.

Водночас можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.

Графіки відключення світла в Україні

Останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.

Цього тижня Кабінет міністрів України дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів.

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями також закликав українців не включати кондиціонери, адже є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як залишатися на звʼязку під час відключень світла — поради Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації України
телефон
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У ДТЕК повідомили про змінення часу дії графіків відключення світла
ДТЕК
світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго скасувало відключення світла 9 червня
світло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?