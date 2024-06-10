У Харкові ввели аварійні відключення світла

У Харкові через технічні ускладнення в магістральних мережах "Укренерго" застосовує аварійні відключення для усіх споживачів.

Що відомо про відключення у Харкові

10 червня "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових і побутових споживачів, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що обсяг відключень незначний, а причиною є технічні ускладнення в магістральній мережі.

Водночас можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.

Графіки відключення світла в Україні

Останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.

Цього тижня Кабінет міністрів України дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів.

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями також закликав українців не включати кондиціонери, адже є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.