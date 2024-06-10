У Харкові ввели аварійні відключення світла

У Харкові через технічні ускладнення в магістральних мережах "Укренерго" застосовує аварійні відключення для усіх споживачів.
Головні тези:
- Обсяг відключень незначний, але можливі перерви у енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
- Російські удари по енергетичній інфраструктурі призвели до введення графіків відключень світла.
- Уряд України закликав зменшити споживання електроенергії, заборонивши використання кондиціонерів.
- Українців також закликали не використовувати кондиціонери через загрозу аварійних відключень світла.
Що відомо про відключення у Харкові
Зазначається, що обсяг відключень незначний, а причиною є технічні ускладнення в магістральній мережі.
Водночас можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.
Графіки відключення світла в Україні
Останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.
Цього тижня Кабінет міністрів України дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів.
Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями також закликав українців не включати кондиціонери, адже є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.
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