У ДТЕК повідомили про змінення часу дії графіків відключення світла

В "Укренерго" розпорядилися задіяти графіки відключень світла сьогодні, 8 червня, з 18:00 замість 16:00.
Головні тези:
- Укренерго змінило час відключення світла з 16:00 на 18:00 за новими графіками.
- ДТЕК повідомляє, що ситуація в енергосистемі дозволяє запровадження стабілізаційних відключень світла.
- Україна стикається з складною ситуацією з відключеннями електроенергії після ударів РФ по енергетиці.
- Стабілізаційні відключення можуть бути як графіковими, так і екстреними, щоб уникнути перевищення лімітів споживання електроенергії.
- ДТЕК обіцяє додатково інформувати українців про будь-які зміни в ситуації з відключенням світла.
В Україні змінили час дії графіків відключення світла
Як зазначили у ДТЕК із посиланням на повідомлення "Укренерго", ситуація в енергосистемі дозволяє, щоб графіки по Україні почали діяти з 18:00.
У разі будь-яких змін у компанії обіцяли додатково поінформувати українців.
Відключення світла в Україні
Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.
Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.
Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.
Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.
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