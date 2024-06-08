У ДТЕК повідомили про змінення часу дії графіків відключення світла

В "Укренерго" розпорядилися задіяти графіки відключень світла сьогодні, 8 червня, з 18:00 замість 16:00.

В Україні змінили час дії графіків відключення світла

Як зазначили у ДТЕК із посиланням на повідомлення "Укренерго", ситуація в енергосистемі дозволяє, щоб графіки по Україні почали діяти з 18:00.

У разі будь-яких змін у компанії обіцяли додатково поінформувати українців.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.

Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.

Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.