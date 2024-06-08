У ДТЕК повідомили про змінення часу дії графіків відключення світла
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Економіка
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У ДТЕК повідомили про змінення часу дії графіків відключення світла

ДТЕК
світло

В "Укренерго" розпорядилися задіяти графіки відключень світла сьогодні, 8 червня, з 18:00 замість 16:00.

Головні тези:

  • Укренерго змінило час відключення світла з 16:00 на 18:00 за новими графіками.
  • ДТЕК повідомляє, що ситуація в енергосистемі дозволяє запровадження стабілізаційних відключень світла.
  • Україна стикається з складною ситуацією з відключеннями електроенергії після ударів РФ по енергетиці.
  • Стабілізаційні відключення можуть бути як графіковими, так і екстреними, щоб уникнути перевищення лімітів споживання електроенергії.
  • ДТЕК обіцяє додатково інформувати українців про будь-які зміни в ситуації з відключенням світла.

В Україні змінили час дії графіків відключення світла

Як зазначили у ДТЕК із посиланням на повідомлення "Укренерго", ситуація в енергосистемі дозволяє, щоб графіки по Україні почали діяти з 18:00.

У разі будь-яких змін у компанії обіцяли додатково поінформувати українців.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.

Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.

Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

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