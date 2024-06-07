Укренерго пообіцяло зменшити відключення світла 8 червня

В Україні 8 червня відключення світла буде відбуватись лише у певні години зранку та ввечері. Проте графіки обмеження користування електроенергією діятимуть у всіх областях.
Головні тези:
- 8 червня в Україні відключення світла буде обмежене лише певними годинами вранці та ввечері.
- Здійснюючи новий порядок відключень, Укренерго має на меті зменшити тривалість відсутності світла для населення.
- У новому режимі погодинних відключень передбачено розподіл електроенергії з урахуванням лімітів на споживання.
- Міненерго планує скоротити кількість черг споживачів на відключення, щоб забезпечити більше годин світла в оселях громадян.
- Оператори електромереж мають забезпечити введення черг на відключення електроенергії для дотримання встановлених лімітів на споживання.
Яка ситуація з вимкненням світла в Україні 8 червня
За даними Укренерго, вдень 8 червня відключення світла не прогнозуються. Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Однак у разі зміни ситуації буде повідомлено окремо.
Що відомо про новий режим відключень електроенергії по Україні
За словами першого заступника глави Міненерго Юрія Власенка, з 8 червня в Україні запроваджують новий порядок відключень електроенергії, покликаний зменшити тривалість відсутності світла.
Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу, — повідомив Власенко під час Години запитань до уряду у Раді.
Він підкреслив, що вже саме оператори мають забезпечити введення черг на відключення електроенергії для дотримання встановлених лімітів на споживання.
Представник Міненерго зазначив, що у його відомстві виступають за скорочення кількості черг споживачів на відключення.
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