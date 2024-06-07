Укренерго пообіцяло зменшити відключення світла 8 червня

В Україні 8 червня відключення світла буде відбуватись лише у певні години зранку та ввечері. Проте графіки обмеження користування електроенергією діятимуть у всіх областях.

Яка ситуація з вимкненням світла в Україні 8 червня

За даними Укренерго, вдень 8 червня відключення світла не прогнозуються. Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Однак у разі зміни ситуації буде повідомлено окремо.

Енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежиться. Поширити

Що відомо про новий режим відключень електроенергії по Україні

За словами першого заступника глави Міненерго Юрія Власенка, з 8 червня в Україні запроваджують новий порядок відключень електроенергії, покликаний зменшити тривалість відсутності світла.

Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу, — повідомив Власенко під час Години запитань до уряду у Раді.

Він підкреслив, що вже саме оператори мають забезпечити введення черг на відключення електроенергії для дотримання встановлених лімітів на споживання.

Представник Міненерго зазначив, що у його відомстві виступають за скорочення кількості черг споживачів на відключення.