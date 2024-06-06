У 12 областях України застосують аварійні відключення світла — Укренерго

7 червня "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення світла для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.
Головні тези:
- Існує можливість відключення світла на об'єктах критичної інфраструктури в разі дефіциту енергії в мережі.
- Графіки відключень діятимуть цілодобово, поки області не вийдуть на встановлені ліміти споживання електроенергії.
- Після атак РФ на енергетичну інфраструктуру весною українські енергетики були змушені вводити стабілізаційні відключення світла, як графікові, так і екстрені.
- Ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною через обстріли, які знищили значну частину генерації електроенергії в країні.
В Україні можуть відключити світло й на об'єктах критичної інфраструктури
Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.
7 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Йдеться про наступні області: Київська, Харківська, Донецька, Житомирська, Миколаївська, Кіровоградська, Волинська, Одеська, Рівненська, Львівська, Закарпатська та Запорізька.
В "Укренерго" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.
Зазначимо, що 7 червня в усіх областях України діятимуть графіки відключення світла.
Відключення світла в Україні
Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.
Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.
Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.
Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.
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