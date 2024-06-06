У 12 областях України застосують аварійні відключення світла — Укренерго

7 червня "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення світла для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.

В Україні можуть відключити світло й на об'єктах критичної інфраструктури

Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.

7 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень, — заявили в компанії. Поширити

Йдеться про наступні області: Київська, Харківська, Донецька, Житомирська, Миколаївська, Кіровоградська, Волинська, Одеська, Рівненська, Львівська, Закарпатська та Запорізька.

В "Укренерго" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.

Зазначимо, що 7 червня в усіх областях України діятимуть графіки відключення світла.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.

Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.

Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.