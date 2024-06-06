В 12 областях Украины применят аварийные отключения света

7 июня "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения света для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.
Главные тезисы
- Ситуация осложнилась после атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру, уничтожившую значительную часть генерации электроэнергии.
- Энергетики вводят стабилизационные отключения света, как графиковые, так и экстренные, пока области не выйдут на установленные лимиты потребления электроэнергии.
- Возможно отключение света на объектах критической инфраструктуры из-за превышения лимитов потребления.
- Графики отключений будут применяться на протяжении всех суток, пока не будет нормализовано потребление электроэнергии в каждой области.
В Украине могут отключить свет и на объектах критической инфраструктуры
Из-за превышения лимитов потребление "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.
7 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Речь идет о следующих областях: Киевская, Харьковская, Донецкая, Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Волынская, Одесская, Ровенская, Львовская, Закарпатская и Запорожская.
В "Укрэнерго" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.
Отметим, что 7 июня во всех областях будут действовать графики отключения света.
Отключение света в Украине
После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.
Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.
Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.
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