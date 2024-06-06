В 12 областях Украины применят аварийные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В 12 областях Украины применят аварийные отключения света

Украина
Источник:  Укрэнерго

7 июня "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения света для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.

Главные тезисы

  • Ситуация осложнилась после атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру, уничтожившую значительную часть генерации электроэнергии.
  • Энергетики вводят стабилизационные отключения света, как графиковые, так и экстренные, пока области не выйдут на установленные лимиты потребления электроэнергии.
  • Возможно отключение света на объектах критической инфраструктуры из-за превышения лимитов потребления.
  • Графики отключений будут применяться на протяжении всех суток, пока не будет нормализовано потребление электроэнергии в каждой области.

В Украине могут отключить свет и на объектах критической инфраструктуры

Из-за превышения лимитов потребление "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Киеве и 12 областях.

7 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений, заявили в компании.

Речь идет о следующих областях: Киевская, Харьковская, Донецкая, Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Волынская, Одесская, Ровенская, Львовская, Закарпатская и Запорожская.

В "Укрэнерго" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.

Отметим, что 7 июня во всех областях будут действовать графики отключения света.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.

Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.

Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

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