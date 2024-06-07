Укрэнерго пообещало снизить отключения света 8 июня

В Украине 8 июня отключение света будет происходить только в определенные часы утром и вечером. Однако графики ограничения использования электроэнергией будут действовать во всех областях.
Главные тезисы
- Укрэнерго вводит новый порядок отключений света 8 июня для уменьшения продолжительности отсутствия света в домах граждан.
- Новый режим предусматривает распределение электроэнергии с учетом лимитов потребления, чтобы оптимизировать процесс.
- Минэнерго стремится сократить количество очередей потребителей на отключение, чтобы обеспечить больше часов света для населения.
- Операторы должны обеспечить ввод очередей отключения электроэнергии, чтобы соблюдать установленные лимиты на потребление энергии.
- Новый порядок отключений света будет действовать по графикам с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00, но с возможностью изменений в случае необходимости.
Какая ситуация с выключением света в Украине 8 июня
По данным Укрэнерго, днем 8 июня отключения света не прогнозируются. Графики будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00. Однако в случае изменения ситуации граждане будут поставлены в известность отдельно.
Что известно о новом режиме отключения электроэнергии по Украине
По словам первого заместителя главы Минэнерго Юрия Власенко, с 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, призванный уменьшить продолжительность отсутствия света.
Начиная с субботы, будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько нужно будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения, — сообщил Власенко во время Часа вопросов к правительству в Раде.
Он подчеркнул, что именно операторы должны обеспечить ввод очередей на отключение электроэнергии для соблюдения установленных лимитов на потребление.
Представитель Минэнерго отметил, что в его ведомстве выступают за сокращение количества очередей потребителей на отключение.
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