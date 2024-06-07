Укрэнерго пообещало снизить отключения света 8 июня

В Украине 8 июня отключение света будет происходить только в определенные часы утром и вечером. Однако графики ограничения использования электроэнергией будут действовать во всех областях.

Какая ситуация с выключением света в Украине 8 июня

По данным Укрэнерго, днем 8 июня отключения света не прогнозируются. Графики будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00. Однако в случае изменения ситуации граждане будут поставлены в известность отдельно.

Энергопотребление объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничится. Поделиться

Что известно о новом режиме отключения электроэнергии по Украине

По словам первого заместителя главы Минэнерго Юрия Власенко, с 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, призванный уменьшить продолжительность отсутствия света.

Начиная с субботы, будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько нужно будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения, — сообщил Власенко во время Часа вопросов к правительству в Раде.

Он подчеркнул, что именно операторы должны обеспечить ввод очередей на отключение электроэнергии для соблюдения установленных лимитов на потребление.

Представитель Минэнерго отметил, что в его ведомстве выступают за сокращение количества очередей потребителей на отключение.