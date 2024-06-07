Укрэнерго пообещало снизить отключения света 8 июня
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго пообещало снизить отключения света 8 июня

Свет
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 8 июня отключение света будет происходить только в определенные часы утром и вечером. Однако графики ограничения использования электроэнергией будут действовать во всех областях.

Главные тезисы

  • Укрэнерго вводит новый порядок отключений света 8 июня для уменьшения продолжительности отсутствия света в домах граждан.
  • Новый режим предусматривает распределение электроэнергии с учетом лимитов потребления, чтобы оптимизировать процесс.
  • Минэнерго стремится сократить количество очередей потребителей на отключение, чтобы обеспечить больше часов света для населения.
  • Операторы должны обеспечить ввод очередей отключения электроэнергии, чтобы соблюдать установленные лимиты на потребление энергии.
  • Новый порядок отключений света будет действовать по графикам с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00, но с возможностью изменений в случае необходимости.

Какая ситуация с выключением света в Украине 8 июня

По данным Укрэнерго, днем 8 июня отключения света не прогнозируются. Графики будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00. Однако в случае изменения ситуации граждане будут поставлены в известность отдельно.

Энергопотребление объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничится.

Что известно о новом режиме отключения электроэнергии по Украине

По словам первого заместителя главы Минэнерго Юрия Власенко, с 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, призванный уменьшить продолжительность отсутствия света.

Начиная с субботы, будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько нужно будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения,сообщил Власенко во время Часа вопросов к правительству в Раде.

Он подчеркнул, что именно операторы должны обеспечить ввод очередей на отключение электроэнергии для соблюдения установленных лимитов на потребление.

Представитель Минэнерго отметил, что в его ведомстве выступают за сокращение количества очередей потребителей на отключение.

Это позволит обеспечить большее количество часов света в домах граждан, — объяснил Власенко.

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