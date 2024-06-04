В Киеве 4 июня применяют экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют.
Главные тезисы
- Экстренные отключения света в Киеве произошли из-за превышения лимитов потребления энергии, вызванного обстрелами Россией украинской энергетической системы.
- Графики плановых отключений не работают из-за неожиданного роста дефицита электроэнергии, что вынуждает вводить экстренные меры.
- После атак на энергетическую инфраструктуру Украины более 80% генерации электроэнергии было уничтожено, приводя к нестабильности в поставках.
- Стабилизационные отключения света, включая экстренные меры, применяются для сокращения потребления электроэнергии при превышении лимитов.
Почему в Киеве вводят экстренные отключения света
Из-за превышения лимитов энергетики вводят экстренные отключения света в Киеве.
Отметим, что еще 3 июня жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. Поэтому на 4 июня были запланированы большие, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением "светло-серой" зоны из графиков.
Отключение света в Украине
После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-