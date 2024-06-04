В Киеве 4 июня применяют экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют.

Почему в Киеве вводят экстренные отключения света

Из-за превышения лимитов энергетики вводят экстренные отключения света в Киеве.

День. Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дал команду на экстренные отключения. Графики не работают, – написал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко. Поделиться

Отметим, что еще 3 июня жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. Поэтому на 4 июня были запланированы большие, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением "светло-серой" зоны из графиков.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов. Поделиться

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.