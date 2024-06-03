В Украине 4 июня отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

4 июня в Украине снова будут выключать свет

В "Укрэнерго" прогнозируют, что на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

Кроме того, лимиты будут установлены для всех областей.

Завтра, 4 июня, с 00:00 и сутки по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света - они могут быть как графиковые, так и экстренные. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов. Поделиться

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.