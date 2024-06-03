В Украине 4 июня отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.
Главные тезисы
- Графики отключения света будут работать во всех областях Украины 4 июня из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.
- Энергетики борются с дефицитом электроэнергии, вызванным уничтожением генерационных мощностей в результате действий России.
- В связи с высоким потреблением электроэнергии, города, например, Хмельницкий, вынуждены ограничивать использование троллейбусов.
- Энергетики прогнозируют продолжающийся дефицит энергии 4 июня, что приведет к отключениям света по всей территории Украины.
- Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине остается напряженной из-за высокого потребления и ограниченной генерации энергии.
4 июня в Украине снова будут выключать свет
В "Укрэнерго" прогнозируют, что на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.
Кроме того, лимиты будут установлены для всех областей.
Завтра, 4 июня, с 00:00 и сутки по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.
Отключение света в Украине
После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.
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