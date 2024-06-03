Дефицит в энергосистеме Украины. Как будут действовать графики отключения света 4 июня
Категория
Экономика
Дата публикации

Дефицит в энергосистеме Украины. Как будут действовать графики отключения света 4 июня

Свет
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 4 июня отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Главные тезисы

  • Графики отключения света будут работать во всех областях Украины 4 июня из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.
  • Энергетики борются с дефицитом электроэнергии, вызванным уничтожением генерационных мощностей в результате действий России.
  • В связи с высоким потреблением электроэнергии, города, например, Хмельницкий, вынуждены ограничивать использование троллейбусов.
  • Энергетики прогнозируют продолжающийся дефицит энергии 4 июня, что приведет к отключениям света по всей территории Украины.
  • Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине остается напряженной из-за высокого потребления и ограниченной генерации энергии.

4 июня в Украине снова будут выключать свет

В "Укрэнерго" прогнозируют, что на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

Кроме того, лимиты будут установлены для всех областей.

Завтра, 4 июня, с 00:00 и сутки по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света - они могут быть как графиковые, так и экстренные. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.

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