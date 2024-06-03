Дефіцит в енергосистемі України. Як діятимуть графіки вимкнення світла 4 червня
Категорія
Економіка
Дата публікації

Дефіцит в енергосистемі України. Як діятимуть графіки вимкнення світла 4 червня

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 4 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Головні тези:

  • 4 червня усі області України будуть мати вимкнення світла з 00:00 внаслідок перевищення лімітів споживання електроенергії.
  • Дефіцит електроенергії в Україні зумовлений обстрілами та знищенням генераційних потужностей внаслідок дій Росії.
  • У разі перевищення лімітів на споживання електроенергії можливі екстрені вимкнення світла, що може відбутися у різних регіонах країни.
  • У зв'язку із збільшеним споживанням електроенергії деякі міста, наприклад, у Хмельницькому, змушені зменшити кількість тролейбусів на маршрутах.
  • Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та виконанням графіків вимкнень, але ситуація залишається напруженою через високе споживання та обмежену генерацію електроенергії.

4 червня в Україні знову вимикатимуть світло

В "Укренерго" прогнозують, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей.

Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла - вони можуть бути як графікові, так і екстрені. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

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