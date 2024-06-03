В Україні 4 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.
Головні тези:
- 4 червня усі області України будуть мати вимкнення світла з 00:00 внаслідок перевищення лімітів споживання електроенергії.
- Дефіцит електроенергії в Україні зумовлений обстрілами та знищенням генераційних потужностей внаслідок дій Росії.
- У разі перевищення лімітів на споживання електроенергії можливі екстрені вимкнення світла, що може відбутися у різних регіонах країни.
- У зв'язку із збільшеним споживанням електроенергії деякі міста, наприклад, у Хмельницькому, змушені зменшити кількість тролейбусів на маршрутах.
- Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та виконанням графіків вимкнень, але ситуація залишається напруженою через високе споживання та обмежену генерацію електроенергії.
4 червня в Україні знову вимикатимуть світло
В "Укренерго" прогнозують, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.
Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей.
Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.
Відключення світла в Україні
Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.
Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.
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