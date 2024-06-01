2 червня в Україні знову вимикатимуть світло — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

2 червня в Україні знову вимикатимуть світло — деталі

світло
Джерело:  Укренерго

2 червня українців знову чекають введення графіків відключення світла.

Коли в Україні вимикатимуть світло 2 червня

Як зазначається, 2 червня з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.

До того ж в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.

Графіки вимкнення світла можуть повернутися

Укренерго прогнозує можливе повернення до графіків вимкнення світла через наслідки масованих ракетних і дронових ударів РФ по українських електростанціях

Там нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. У компанії наголосили, що це і є основною причиною дефіциту потужності в системі. Але є й інші причини.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли графіки відключень світла в Україні стануть жорсткішими — відповідь Укренерго
Сонячні електропанелі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Укренерго попередили про повернення графіків відключення світла
Енергосистема України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Через атаку РФ графіки відключення світла 1 червня можуть змінитися — Міненерго
Міністерство енергетики України
Відключення світла

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?