2 июня в Украине снова будут выключать свет — детали

Когда в Украине будут выключать свет 2 июня

Как отмечается, 2 июня с 01.00 до 05.00 и с 19.00 до 24.00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

К тому же, в "Укрэнерго" заявили, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться.

Графики отключения света могут вернуться

Укрэнерго прогнозирует возможный возврат к графикам отключения света из-за последствий массированных ракетных и дроновых ударов РФ по украинским электростанциям

Там напомнили, что с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. В компании подчеркнули, что это и есть основная причина дефицита мощности в системе. Но есть и другие предпосылки.