1 червня в Україні знову вимикатимуть світло — деталі

Складна ситуація в українській енергетиці після руйнівних російських атак примушує державу знову вдатися до графіків вимкнення електроенергії вже 1 червня.

В Україні знову вимикатимуть світло

1 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Згідно з повідомленням, у разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати погодинні графіки відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується. Поширити

Графіки вимкнення світла можуть повернутися

Укренерго прогнозує можливе повернення до графіків вимкнення світла через наслідки масованих ракетних і дронових ударів РФ по українських електростанціях

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Там нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. У компанії наголосили, що це і є основною причиною дефіциту потужності в системі. Але є й інші причини.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону. Поширити

Там підкреслили, що виведення на планове обслуговування атомних блоків — необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати.

Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека.

Енергетики робитимуть усе можливе задля покриття дефіциту потужності в енергосистемі, але в разі перевищення областями лімітів споживання для них може бути застосовано обмеження, зазначили в компанії. Терміни застосування обмежень повідомлятимуть додатково.