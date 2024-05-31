1 червня в Україні знову вимикатимуть світло — деталі

Складна ситуація в українській енергетиці після руйнівних російських атак примушує державу знову вдатися до графіків вимкнення електроенергії вже 1 червня.
В Україні знову вимикатимуть світло
1 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00.
Про це повідомляє Укренерго.
Згідно з повідомленням, у разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати погодинні графіки відключень.
Графіки вимкнення світла можуть повернутися
Укренерго прогнозує можливе повернення до графіків вимкнення світла через наслідки масованих ракетних і дронових ударів РФ по українських електростанціях
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Там нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. У компанії наголосили, що це і є основною причиною дефіциту потужності в системі. Але є й інші причини.
Там підкреслили, що виведення на планове обслуговування атомних блоків — необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати.
Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека.
Енергетики робитимуть усе можливе задля покриття дефіциту потужності в енергосистемі, але в разі перевищення областями лімітів споживання для них може бути застосовано обмеження, зазначили в компанії. Терміни застосування обмежень повідомлятимуть додатково.
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