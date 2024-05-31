1 июня в Украине снова будут выключать свет — детали

Сложная ситуация в украинской энергетике после разрушительных российских атак вынуждает государство снова прибегнуть к графикам отключения электроэнергии уже 1 июня.

В Украине снова будут выключать свет

1 июня по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 до 23:00.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Согласно сообщению, при превышении лимитов облэнерго могут применять почасовые графики отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих жизнеобеспечение населения, не ограничивается. Поделиться

Графики отключения света могут вернуться

Укрэнерго прогнозирует возможный возврат к графикам отключения света из-за последствий массированных ракетных и дроновых ударов РФ по украинским электростанциям

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Там напомнили, что с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. В компании подчеркнули, что это и есть основная причина дефицита мощности в системе. Но есть и другие предпосылки.

Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые проходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в следующем отопительном сезоне. Поделиться

Там подчеркнули, что вывод на плановое обслуживание атомных блоков — необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить.

Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и ядерная безопасность в целом.

Энергетики будут делать все возможное для покрытия дефицита мощности в энергосистеме, но при превышении областями лимитов потребления для них могут быть применены ограничения, отметили в компании. Сроки применения ограничений будут сообщать дополнительно.