1 июня в Украине снова будут выключать свет — детали

Сложная ситуация в украинской энергетике после разрушительных российских атак вынуждает государство снова прибегнуть к графикам отключения электроэнергии уже 1 июня.
В Украине снова будут выключать свет
1 июня по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 до 23:00.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Согласно сообщению, при превышении лимитов облэнерго могут применять почасовые графики отключений.
Графики отключения света могут вернуться
Укрэнерго прогнозирует возможный возврат к графикам отключения света из-за последствий массированных ракетных и дроновых ударов РФ по украинским электростанциям
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Там напомнили, что с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. В компании подчеркнули, что это и есть основная причина дефицита мощности в системе. Но есть и другие предпосылки.
Там подчеркнули, что вывод на плановое обслуживание атомных блоков — необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить.
Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и ядерная безопасность в целом.
Энергетики будут делать все возможное для покрытия дефицита мощности в энергосистеме, но при превышении областями лимитов потребления для них могут быть применены ограничения, отметили в компании. Сроки применения ограничений будут сообщать дополнительно.
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