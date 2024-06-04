У Києві 4 червня застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють.
Головні тези:
- У Києві 4 червня запроваджені екстрені відключення світла через перевищення лімітів споживання енергії.
- Графіки планових відключень світла не застосовуються у зв'язку із несподіваним зростанням дефіциту електроенергії.
- Після обстрілів Росією української енергетичної системи, країна стикається зі складнощами у забезпеченні стабільного постачання електроенергії.
Чому у Києві запроваджують екстрені відключення світла
Через перевищення лімітів енергетики запроваджують екстрені відключення світла у Києві.
Зауважимо, ще 3 червня жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на 4 червня були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням "світло-сірої" зони з графіків.
Відключення світла в Україні
Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.
Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.
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