Графіки не діють. У Києві ввели екстрені відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

Графіки не діють. У Києві ввели екстрені відключення світла

світло
Джерело:  online.ua

У Києві 4 червня застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють.

Головні тези:

  • У Києві 4 червня запроваджені екстрені відключення світла через перевищення лімітів споживання енергії.
  • Графіки планових відключень світла не застосовуються у зв'язку із несподіваним зростанням дефіциту електроенергії.
  • Після обстрілів Росією української енергетичної системи, країна стикається зі складнощами у забезпеченні стабільного постачання електроенергії.

Чому у Києві запроваджують екстрені відключення світла

Через перевищення лімітів енергетики запроваджують екстрені відключення світла у Києві.

День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють, — написав гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Зауважимо, ще 3 червня жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на 4 червня були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням "світло-сірої" зони з графіків.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

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