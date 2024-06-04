Чому у Києві запроваджують екстрені відключення світла

Через перевищення лімітів енергетики запроваджують екстрені відключення світла у Києві.

День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють, — написав гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко. Поширити

Зауважимо, ще 3 червня жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на 4 червня були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням "світло-сірої" зони з графіків.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів. Поширити

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.