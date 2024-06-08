В ДТЭК сообщили об изменении времени действия графиков отключения света
Категория
Экономика
Дата публикации

В ДТЭК сообщили об изменении времени действия графиков отключения света

ДТЭК
свет
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В "Укрэнерго" распорядились задействовать графики отключений света сегодня, 8 июня, с 18:00 вместо 16:00.

Главные тезисы

  • Укрэнерго изменило время отключения света с 16:00 на 18:00 по новым графикам.
  • ДТЭК сообщает, что ситуация в энергосистеме позволяет введение стабилизационных отключений света.
  • Украина сталкивается со сложной ситуацией с отключениями электроэнергии после ударов РФ по энергетике.
  • Стабилизационные отключения могут быть как графиковыми, так и экстренными во избежание превышения лимитов потребления электроэнергии.
  • ДТЭК обещает дополнительно информировать украинцев о любых изменениях в ситуации с отключением света.

В Украине изменили время действия графиков отключения света

Как отметили в ДТЭК со ссылкой на сообщение Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет, чтобы графики по Украине начали действовать с 18:00.

В случае каких-либо изменений в компании обещали дополнительно проинформировать украинцев.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.

Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.

Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

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