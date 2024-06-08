В ДТЭК сообщили об изменении времени действия графиков отключения света

В "Укрэнерго" распорядились задействовать графики отключений света сегодня, 8 июня, с 18:00 вместо 16:00.

В Украине изменили время действия графиков отключения света

Как отметили в ДТЭК со ссылкой на сообщение Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет, чтобы графики по Украине начали действовать с 18:00.

В случае каких-либо изменений в компании обещали дополнительно проинформировать украинцев.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.

Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.

Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.