4 июня экстренные отключения будут действовать в семи областях Украины из-за превышения лимитов использования электроэнергии.
Главные тезисы
- Экстренные отключения электроэнергии в 7 областях Украины из-за превышения лимитов потребления.
- Комбинированные атаки РФ на украинскую энергосистему ухудшили ситуацию с электроснабжением в стране.
- Стабилизационные и экстренные отключения вводятся для предотвращения аварий и сохранения ресурсов.
- Экстренные отключения электроэнергии следствие шести целенаправленных атак России на украинскую энергосистему.
- Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине остается сложной из-за недостатка генерации после обстрелов.Стабилизационные отключения вводятся для покрытия потребностей всех потребителей.
В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация после обстрелов РФ
Сегодня Укрэнерго зафиксировало превышение лимитов использования электроэнергии в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве.
Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов.
Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.
Вынужденные отключения электроэнергии – следствие шести комбинированных целенаправленных атак России на украинскую энергосистему.
Электроэнергии существенно не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.
Отключение света в Украине
После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.
Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.
Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.
Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.
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