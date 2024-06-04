4 июня экстренные отключения будут действовать в семи областях Украины из-за превышения лимитов использования электроэнергии.

В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация после обстрелов РФ

Сегодня Укрэнерго зафиксировало превышение лимитов использования электроэнергии в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве.

Когда потребление значительно превысило лимиты, «Укрэнерго» вынужденно применило с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры – сообщили в Укрэнерго. Поделиться

Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов.

Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.

Вынужденные отключения электроэнергии – следствие шести комбинированных целенаправленных атак России на украинскую энергосистему.

Электроэнергии существенно не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.

Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.

Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.