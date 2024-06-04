4 червня екстрені відключення діятимуть у семи областях України через перевищення лімітів використання електроенергії.
Головні тези:
- Укренерго оголосило про екстрені відключення електроенергії в семи областях України через перевищення лімітів споживання.
- Рівень споживання електроенергії значно перевищив ліміти у Донецькій, Житомирській, Миколаївській та інших областях.
- Екстрені відключення є наслідком комбінованих атак РФ на українську енергосистему.
- Складна ситуація з електропостачанням в Україні через обстріли та знищення генерації електроенергії унаслідок дій РФ.
- Стабілізаційні та екстрені відключення електрики вводяться для збереження ресурсів та попередження аварій.
В енергосистемі України зберігається складна ситуація після обстрілів РФ
Сьогодні Укренерго зафіксувало перевищення лімітів використання електроенергії у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях та м.Києві.
Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів.
Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.
Вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему.
Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.
Відключення світла в Україні
Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.
Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.
Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.
Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.
Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.
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