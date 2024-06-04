7 областей України переходять на екстрені відключення електроенергії — Укренерго
Категорія
Україна
Дата публікації

7 областей України переходять на екстрені відключення електроенергії — Укренерго

україна
Джерело:  Укренерго

4 червня екстрені відключення діятимуть у семи областях України через перевищення лімітів використання електроенергії.

Головні тези:

  • Укренерго оголосило про екстрені відключення електроенергії в семи областях України через перевищення лімітів споживання.
  • Рівень споживання електроенергії значно перевищив ліміти у Донецькій, Житомирській, Миколаївській та інших областях.
  • Екстрені відключення є наслідком комбінованих атак РФ на українську енергосистему.
  • Складна ситуація з електропостачанням в Україні через обстріли та знищення генерації електроенергії унаслідок дій РФ.
  • Стабілізаційні та екстрені відключення електрики вводяться для збереження ресурсів та попередження аварій.

В енергосистемі України зберігається складна ситуація після обстрілів РФ

Сьогодні Укренерго зафіксувало перевищення лімітів використання електроенергії у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях та м.Києві.

Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури — повідомили в Укренерго.

Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів.

Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

Вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему.

Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною.

Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.

Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

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