Укренерго скасувало відключення світла 9 червня

Відключення світла в Україні 9 червня скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу.

В Україні скасували відключення світла 9 червня

Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як пояснили в "Укренерго", причина скасування відключень — зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

При зміні ситуації в енергосистемі українців пообіцяють поінформувати додатково.

Нагадаємо, очікувалося, що 9 червня світло будуть вимикати у період з 20:00 до 22:00.

Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

За добу РФ атакувала майже сотню об’єктів інфраструктури

Як повідомили в Міноборони, протягом 8 червня російські війська обстріляли територію 10 областей України.