Укренерго скасувало відключення світла 9 червня

Відключення світла в Україні 9 червня скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу.
Головні тези:
- 9 червня в Україні було скасовано відключення світла як для населення, так і для підприємств.
- Оновлений графік світлового режиму пов'язаний з зниженням споживання електроенергії та поверненням в роботу енергоблока АЕС.
- Укренерго пообіцяло повідомити громадян про будь-які зміни в енергосистемі в разі необхідності.
В Україні скасували відключення світла 9 червня
Як пояснили в "Укренерго", причина скасування відключень — зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.
При зміні ситуації в енергосистемі українців пообіцяють поінформувати додатково.
Нагадаємо, очікувалося, що 9 червня світло будуть вимикати у період з 20:00 до 22:00.
Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.
За добу РФ атакувала майже сотню об’єктів інфраструктури
Як повідомили в Міноборони, протягом 8 червня російські війська обстріляли територію 10 областей України.
Атаковано 103 населені пункти та 93 об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних.
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