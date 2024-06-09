Укренерго скасувало відключення світла 9 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго скасувало відключення світла 9 червня

світло
Джерело:  Укренерго

Відключення світла в Україні 9 червня скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу.

Головні тези:

  • 9 червня в Україні було скасовано відключення світла як для населення, так і для підприємств.
  • Оновлений графік світлового режиму пов'язаний з зниженням споживання електроенергії та поверненням в роботу енергоблока АЕС.
  • Укренерго пообіцяло повідомити громадян про будь-які зміни в енергосистемі в разі необхідності.

В Україні скасували відключення світла 9 червня

Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в "Укренерго", причина скасування відключень — зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

При зміні ситуації в енергосистемі українців пообіцяють поінформувати додатково.

Нагадаємо, очікувалося, що 9 червня світло будуть вимикати у період з 20:00 до 22:00.

Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

За добу РФ атакувала майже сотню об’єктів інфраструктури

Як повідомили в Міноборони, протягом 8 червня російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Атаковано 103 населені пункти та 93 об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних.

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