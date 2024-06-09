Укрэнерго отменило отключение света 9 июня

Отключение света в Украине 9 июня отменено. Сегодня ограничений не будет ни для населения, ни для бизнеса.

В Украине отменили отключение света 9 июня

Сегодня, 9 июня, применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется, говорится в сообщении. Поделиться

Как объяснили в "Укрэнерго", причина отмены отключений — снижение потребления электроэнергии в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.

При изменении ситуации в энергосистеме украинский пообещают проинформировать дополнительно.

Напомним, ожидалось, что 9 июня свет будут выключать в период с 20:00 до 22:00.

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

За сутки РФ атаковала почти сотню объектов инфраструктуры

Как сообщили в Минобороны, в течение 8 июня российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.