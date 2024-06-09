Укрэнерго отменило отключение света 9 июня
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго отменило отключение света 9 июня

свет
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Источник:  Укрэнерго

Отключение света в Украине 9 июня отменено. Сегодня ограничений не будет ни для населения, ни для бизнеса.

Главные тезисы

  • Отключение света в Украине на 9 июня было отменено для населения и бизнеса в связи с снижением потребления электроэнергии и возвращением в работу энергоблока АЭС.
  • Применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не предполагается в данный день.
  • При изменении ситуации в энергосистеме украинские власти обещают дополнительно информировать население.

В Украине отменили отключение света 9 июня

Сегодня, 9 июня, применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется, говорится в сообщении.

Как объяснили в "Укрэнерго", причина отмены отключений — снижение потребления электроэнергии в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.

При изменении ситуации в энергосистеме украинский пообещают проинформировать дополнительно.

Напомним, ожидалось, что 9 июня свет будут выключать в период с 20:00 до 22:00.

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

За сутки РФ атаковала почти сотню объектов инфраструктуры

Как сообщили в Минобороны, в течение 8 июня российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

Атаковано 103 населенных пункта и 93 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

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