Укрэнерго отменило отключение света 9 июня

Отключение света в Украине 9 июня отменено. Сегодня ограничений не будет ни для населения, ни для бизнеса.
Главные тезисы
- Отключение света в Украине на 9 июня было отменено для населения и бизнеса в связи с снижением потребления электроэнергии и возвращением в работу энергоблока АЭС.
- Применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не предполагается в данный день.
- При изменении ситуации в энергосистеме украинские власти обещают дополнительно информировать население.
В Украине отменили отключение света 9 июня
Как объяснили в "Укрэнерго", причина отмены отключений — снижение потребления электроэнергии в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.
При изменении ситуации в энергосистеме украинский пообещают проинформировать дополнительно.
Напомним, ожидалось, что 9 июня свет будут выключать в период с 20:00 до 22:00.
После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.
За сутки РФ атаковала почти сотню объектов инфраструктуры
Как сообщили в Минобороны, в течение 8 июня российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.
Атаковано 103 населенных пункта и 93 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских.
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