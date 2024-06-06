Как оставаться на связи при отключении света — советы Минцифры

В Минцифре дали советы, как оставаться украинцам на связи при отключении электроэнергии.

Как остаться на связи при выключении света

Большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный. Поэтому нагрузка на мобильную сеть растет почти в 10 раз, и связь и интернет становятся нестабильными.

Поэтому чтобы оставаться на связи даже без света стоит:

Скачать карту пунктов несокрушимости в Действии. Так вы найдете ближайшее место, где зарядить телефон и подключиться к интернету или позвонить по телефону родным;

Подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологии xPON. Это поможет иметь интернет до 72 часов во время блэкаутов. Проверьте, подключен ли ваш провайдер xPON на интерактивной карте Минцифры и ЛУН. Если провайдер подключен, то купите павербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU;

Воспользуйтесь роумингом. Для этого отключите автовыбор сети, найдите и выберите доступную сеть. Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. После этого проверьте возможность исходящего вызова.

Украинские электростанции стали одной из главных целей для РФ

Западные журналисты обращают внимание на то, что внутреннее производство электроэнергии в Украине на фоне регулярных атак врага упало почти втрое.

Если до начала полномасштабного вторжения РФ оно достигало около 55 гигаватт электроэнергии и было одним из крупнейших в Европе, то упало ниже 20 ГВт.

Ситуация становится все более критичной, учитывая тот факт, что страна-агрессорка вывела из строя или захватила более 50% электростанций Украины.

Украинские энергетические компании начали объявлять общенациональные отключения. Кроме того, они не только пытаются устранить повреждения, но и активно ищут альтернативные источники поставок электроэнергии.