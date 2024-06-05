Правительство одобрило новый порядок правил применения графиков отключения света, который должен заработать уже с 24 июня.

Почему отключения света в Украине применяются неравномерно

В последнее время большое количество украинцев жалуется на непропорциональные графики отключения света, поскольку одни очереди потребителей остаются без света по 3-4 часа, а у других отключения не применяются вообще.

Две недели назад на заседании 24 мая Кабинет Министров поручил облэнерго пересмотреть графики в сторону большей справедливости.

В прошлый раз мы говорили о важности справедливых графиков. Сегодня утверждаем соответствующее постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений, - подчеркнул по этому поводу премьер-министр Денис Шмигаль. Поделиться

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, имеющиеся графики отключений света не учитывают наличие критической инфраструктуры в разных регионах.

В среднем в Киеве продолжительность отключений в 2-3 раза больше. Почему это происходит? Потому что методика не учитывает критическую инфраструктуру. Она работает на всю страну, но лимиты отбирают именно у киевлян. В результате, когда во многих регионах отключение по два часа, в Киеве может быть по 8-10 часов, – отметил Омельченко в эфире телемарафона. Поделиться

Как будет действовать новый механизм графиков отключения света

Одобренный Кабмином порядок должен улучшить механизмы балансировки энергосистемы, бесперебойной поставки критически важных потребителей и применения стабилизационных отключений.

По словам представителей Минэнерго, планируется обеспечить равномерное распределение имеющейся электроэнергии для рядовых потребителей при подаче света по графикам.

Ситуация очень сложная, и все понимают, что ограничения будут и дальше. Но наша цель – сделать их минимальными при имеющихся обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход, – отметил глава Минэнерго Герман Галущенко. Поделиться

Согласно новому механизму городские и областные органы власти будут утверждать перечни критически важных объектов, электроснабжение которых будет обеспечиваться в приоритетном порядке.

Операторы системы распределения обязаны обеспечить равномерную очередность отключений света меж другими потребителями.

"Укрэнерго" рассчитывает лимиты, за исключением критических объектов, после чего будет доводить их до каждого облэнерго.

Этот порядок вступает в силу 24 июня, он будет действовать на период военного положения и еще 6 месяцев после его отмены или прекращения.

Согласно постановлению №600, "Укрэнерго" будет определять лимиты с обеспечением справедливого доступа потребителей к электроэнергии по пропорциональному принципу распределения с учетом технического состояния энергосистемы.

Для определения лимитов составляется прогнозный баланс мощности энергосистемы исходя из данных поколения в режиме реального времени, а также с учетом прогнозных объемов импорта.

Прогнозный баланс мощности состоит из следующих показателей:

прогнозный объем потребления

прогнозный объем нагрузки (производства) – атомные станции, гидроэлектростанции, ТЭС и т.п.

прогнозные объемы импорта, предоставленные участниками рынка

А при ежедневном планировании работы энергосистемы суммарные лимиты распределяются "Укрэнерго" пропорционально всем облэнерго и своим потребителям. Для этого в постановлении прописаны специальные формулы.

Ежедневные лимиты доводятся до облэнерго до 18:00.