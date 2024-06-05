Уряд схвалив новий порядок правил застосування графіків відключень світла, який має запрацювати вже з 24 червня.

Чому відключення світла в Україні застосовуються нерівномірно

Останнім часом велика кількість українців скаржиться на непропорційні графіки відключень світла, оскільки одні черги споживачів залишаються без світла по 3-4 години, а в інших відключення не застосовуються взагалі.

Два тижні тому на засіданні 24 травня Кабінет міністрів доручив обленерго переглянути графіки у бік більшої справедливості.

Минулого разу ми говорили про важливість справедливих графіків. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову, яка зобов'язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень, - підкреслив з цього приводу прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Поширити

За словами директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, наявні графіки відключень світла не враховують наявність критичної інфраструктури в різних регіонах.

У середньому у Києві тривалість відключень у 2-3 рази більша. Чому так відбувається? Тому що методика не враховує критичну інфраструктуру. Вона працює на всю країну, але ліміти відбирає саме у киян. В результаті, коли у багатьох регіонах відключення по дві години, у Києві може бути по 8-10 годин, - зазначив Омельченко в ефірі телемарафону. Поширити

Як діятиме новий механізм графіків відключень світла

Схвалений Кабміном порядок має покращити механізми балансування енергосистеми, безперебійного постачання критично важливих споживачів та застосування стабілізаційних відключень.

За словами представників Міненерго, планується забезпечити рівномірний розподіл наявної електроенергії для рядових споживачів за умов подачі світла за графіками.

Ситуація дуже складна, і всі розуміють, що обмеження будуть і надалі. Але наша мета - зробити їх мінімальними за наявних обставин, при цьому забезпечити максимально можливий справедливий підхід, - зазначив глава Міненерго Герман Галущенко. Поширити

Відповідно до нового механізму, міські та обласні органи влади затверджуватимуть переліки критично важливих об'єктів, електропостачання яких забезпечуватиметься у пріоритетному порядку.

Оператори системи розподілу мають забезпечити рівномірну черговість відключень світла між іншими споживачами.

"Укренерго" розраховуватиме ліміти, за винятком критичних об'єктів, після чого доводитиме їх до кожного обленерго.

Цей порядок набирає чинності 24 червня, він діятиме на період воєнного стану та ще 6 місяців після його скасування або припинення.

Згідно з постановою № 600, "Укренерго" визначатиме ліміти із забезпеченням справедливого доступу споживачів до електроенергії за пропорційним принципом розподілу з урахуванням технічного стану енергосистеми.

Для визначення лімітів складається прогнозний баланс потужності енергосистеми виходячи з даних генерації в режимі реального часу, а також з урахуванням прогнозних обсягів імпорту.

Прогнозний баланс потужності складається з наступних показників:

прогнозний обсяг споживання

прогнозний обсяг навантаження (виробництва) - атомні станції, гідроелектростанції, ТЕС тощо

прогнозні обсяги імпорту, надані учасниками ринку

А під час щоденного планування роботи енергосистеми сумарні ліміти розподіляються "Укренерго" пропорційно між усіма обленерго та своїми споживачами. Для цього в постанові прописані спеціальні формули.

Щоденні ліміти доводяться до обленерго до 18:00.