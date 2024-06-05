Уряд схвалив новий порядок правил застосування графіків відключень світла, який має запрацювати вже з 24 червня.
Головні тези:
- Новий механізм графіків відключень світла в Україні запрацює з 24 червня та спрямований на рівномірний розподіл електроенергії серед споживачів.
- Обленерго мають запровадити більш справедливі графіки відключень для уникнення нерівномірності та забезпечення ефективного функціонування енергосистеми.
- Метою нового порядку є сприяння безперебійного постачання критично важливих об'єктів та мінімізація обмежень для звичайних споживачів.
- Критичні об'єкти матимуть пріоритет у отриманні електроенергії, а розподіл відключень світла буде здійснюватися за справедливими принципами.
- З вересня 2024 року новий механізм стане обов'язковим для всіх обленерго та забезпечить більш раціональне використання ресурсів електроенергії.
Чому відключення світла в Україні застосовуються нерівномірно
Останнім часом велика кількість українців скаржиться на непропорційні графіки відключень світла, оскільки одні черги споживачів залишаються без світла по 3-4 години, а в інших відключення не застосовуються взагалі.
Два тижні тому на засіданні 24 травня Кабінет міністрів доручив обленерго переглянути графіки у бік більшої справедливості.
За словами директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, наявні графіки відключень світла не враховують наявність критичної інфраструктури в різних регіонах.
Як діятиме новий механізм графіків відключень світла
Схвалений Кабміном порядок має покращити механізми балансування енергосистеми, безперебійного постачання критично важливих споживачів та застосування стабілізаційних відключень.
За словами представників Міненерго, планується забезпечити рівномірний розподіл наявної електроенергії для рядових споживачів за умов подачі світла за графіками.
Відповідно до нового механізму, міські та обласні органи влади затверджуватимуть переліки критично важливих об'єктів, електропостачання яких забезпечуватиметься у пріоритетному порядку.
Оператори системи розподілу мають забезпечити рівномірну черговість відключень світла між іншими споживачами.
"Укренерго" розраховуватиме ліміти, за винятком критичних об'єктів, після чого доводитиме їх до кожного обленерго.
Цей порядок набирає чинності 24 червня, він діятиме на період воєнного стану та ще 6 місяців після його скасування або припинення.
Згідно з постановою № 600, "Укренерго" визначатиме ліміти із забезпеченням справедливого доступу споживачів до електроенергії за пропорційним принципом розподілу з урахуванням технічного стану енергосистеми.
Для визначення лімітів складається прогнозний баланс потужності енергосистеми виходячи з даних генерації в режимі реального часу, а також з урахуванням прогнозних обсягів імпорту.
Прогнозний баланс потужності складається з наступних показників:
прогнозний обсяг споживання
прогнозний обсяг навантаження (виробництва) - атомні станції, гідроелектростанції, ТЕС тощо
прогнозні обсяги імпорту, надані учасниками ринку
А під час щоденного планування роботи енергосистеми сумарні ліміти розподіляються "Укренерго" пропорційно між усіма обленерго та своїми споживачами. Для цього в постанові прописані спеціальні формули.
Щоденні ліміти доводяться до обленерго до 18:00.
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