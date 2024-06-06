Як залишатися на звʼязку під час відключень світла — поради Мінцифри

У Мінцифрі дали поради, як залишатися українцям на зв'язку під час відключень електроенергії.

Як залишитися на зв'язку під час вимкнення світла

Більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Тому щоб залишатися на зв'язку навіть без світла варто:

Завантажити мапу пунктів незламності у Дії. Так ви знайдете найближче місце, де зарядити телефон та підключитися до інтернету або зателефонувати рідним;

Під'єднатися до інтернет-провайдерів, які використовують технології xPON. Це допоможе мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Перевірте, чи підключено ваш провайдер xPON на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо провайдер підключено, то купіть павербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU;

Скористайтеся роумінгом. Для цього відключіть автовибір мережі, знайдіть та виберіть доступну мережу. Якщо підключитися не вдалося спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Після цього перевірте можливість вихідного дзвінка.

Українські електростанції стали однієї з головних цілей для РФ

Західні журналісти звертають увагу на те, що внутрішнє виробництво електроенергії в Україні на тлі регулярних атак ворога впало майже втричі.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ воно сягало близько 55 гігават електроенергії та було одним з найбільших у Європі, то наразі впало нижче 20 ГВт.

Ситуація стає дедалі критичнішою, враховуючи той факт, що країна-агресорка вивела з ладу або захопила понад 50% електростанцій України.

Українські енергетичні компанії почали оголошувати загальнонаціональні відключення. Окрім того, вони не лише намагаються усунути пошкодження, а також активно шукають альтернативні джерела постачання електроенергії.