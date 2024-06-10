В Харькове ввели аварийные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове ввели аварийные отключения света

свет
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Источник:  Укрэнерго

В Харькове из-за технических осложнений в магистральных сетях "Укрэнерго" применяет аварийные отключения для всех потребителей.

Главные тезисы

 

  • Графики отключений электроэнергии применяются не только в Харькове, но и на всей территории Украины для экономии и обеспечения энергосбережения.
  • Активизация российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины ставит под угрозу энергоснабжение и работу критически важных объектов.
  • Украинцам рекомендуется экономить электроэнергию и не включать кондиционеры, чтобы избежать перебоев в энергоснабжении и аварийных отключений света.

Что известно об отключении в Харькове

10 июня "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем отключений незначителен, а причиной являются технические усложнения в магистральной сети.

В то же время, возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Напомним, 10 июня по всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.

Графики отключения света в Украине.

Последние месяцы украинцы снова вернулись к графикам отключения света. К тому же привела активизация российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

На этой неделе Кабинет министров Украины дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии. Согласно поручению министерства, центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров.

В то же время, гендиректор YASNO Сергей Коваленко на днях также призвал украинцев не включать кондиционеры, ведь есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.

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