В Харькове ввели аварийные отключения света

В Харькове из-за технических осложнений в магистральных сетях "Укрэнерго" применяет аварийные отключения для всех потребителей.
Главные тезисы
- Графики отключений электроэнергии применяются не только в Харькове, но и на всей территории Украины для экономии и обеспечения энергосбережения.
- Активизация российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины ставит под угрозу энергоснабжение и работу критически важных объектов.
- Украинцам рекомендуется экономить электроэнергию и не включать кондиционеры, чтобы избежать перебоев в энергоснабжении и аварийных отключений света.
Что известно об отключении в Харькове
Отмечается, что объем отключений незначителен, а причиной являются технические усложнения в магистральной сети.
В то же время, возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Напомним, 10 июня по всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.
Графики отключения света в Украине.
Последние месяцы украинцы снова вернулись к графикам отключения света. К тому же привела активизация российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.
На этой неделе Кабинет министров Украины дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии. Согласно поручению министерства, центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров.
В то же время, гендиректор YASNO Сергей Коваленко на днях также призвал украинцев не включать кондиционеры, ведь есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.
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