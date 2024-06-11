12 июня графики отключений света будут действовать по всей Украине

12 июня ограничение электроэнергии будет использоваться по Украине в дневные и вечерние часы.
Главные тезисы
- Графики отключений света будут действовать по всей Украине 12 июня с 15:00 до 23:00 из-за роста энергопотребления из-за жары.
- Повышение тарифов на электроэнергию вызвано дефицитом электроэнергии, вызванным масштабными российскими обстрелами украинской энергетики.
- Институт экономических исследований и политических консультаций предупреждает о потенциальных негативных последствиях существующего дефицита и нестабильности в системе электроснабжения.
- Повышение тарифов на электроэнергию в Украине может привести к дальнейшим обстрелам энергетических объектов и увеличению дефицита производства электроэнергии.
- Денежные средства от повышения тарифов планируется направить на восстановление поврежденного оборудования, но существует риск неправильного распределения средств из-за сложной ситуации в энергетике.
В Украине будут выключать свет 12 июня — детали
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Там отметили, что 12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.
Причина — рост энергопотребления из-за жары. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Что дает повышение тарифа на электроэнергию в Украине
Недавнее повышение тарифов вызвало оживленное обсуждение. В любое время правительства всячески отсрочивали такие непопулярные решения, никто не хочет платить больше за что-то. Но в этот раз параллельно с новостями об увеличении тарифа для бытовых потребителей на 64%, до 4,32 грн за кВт-ч обсуждается вообще наличие тока в розеце.
Денежные средства от повышения тарифов пойдут на восстановление поврежденного и разрушенного оборудования, заверили в Министерстве энергетики. Нынешние 4,32 грн за кВт-ч — это только себестоимость ее производства и распределения, а рыночная цена — 7,5 грн, пояснили в министерстве.
Следовательно, нельзя исключать и дальнейшие шаги по повышению тарифа, считает ведущая научная исследовательница Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе.
Этого следует ждать. Нет никаких гарантий, что обстрелы энергогенерации прекратятся. Будет еще меньше производиться электричества, будет еще больше потребность в средствах на ремонт. С другой стороны, правительство тянуло с повышением до последнего, привлекало другие источники — помощь от ЕС, перенаправляло расходы по другим направлениям.
При этом нельзя однозначно сказать, что средства повышения тарифов пойдут на восстановление разрушенного российскими ракетами и дронами оборудования. Поскольку Укргидроэнерго сейчас почти не производит электроэнергию, то и дополнительные средства не получит, говорит Коссе.
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