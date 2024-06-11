12 июня графики отключений света будут действовать по всей Украине

12 июня ограничение электроэнергии будет использоваться по Украине в дневные и вечерние часы.

В Украине будут выключать свет 12 июня — детали

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Там отметили, что 12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.

Причина — рост энергопотребления из-за жары. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Что дает повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Недавнее повышение тарифов вызвало оживленное обсуждение. В любое время правительства всячески отсрочивали такие непопулярные решения, никто не хочет платить больше за что-то. Но в этот раз параллельно с новостями об увеличении тарифа для бытовых потребителей на 64%, до 4,32 грн за кВт-ч обсуждается вообще наличие тока в розеце.

Из-за дефицита электроэнергии, вызванного масштабными российскими обстрелами украинской энергетики с марта, украинцы снова вынуждены достать с дальних полок туристические газовые плитки, лампы на аккумуляторах и зарядные станции. Поделиться

Денежные средства от повышения тарифов пойдут на восстановление поврежденного и разрушенного оборудования, заверили в Министерстве энергетики. Нынешние 4,32 грн за кВт-ч — это только себестоимость ее производства и распределения, а рыночная цена — 7,5 грн, пояснили в министерстве.

Следовательно, нельзя исключать и дальнейшие шаги по повышению тарифа, считает ведущая научная исследовательница Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе.

Этого следует ждать. Нет никаких гарантий, что обстрелы энергогенерации прекратятся. Будет еще меньше производиться электричества, будет еще больше потребность в средствах на ремонт. С другой стороны, правительство тянуло с повышением до последнего, привлекало другие источники — помощь от ЕС, перенаправляло расходы по другим направлениям.

При этом нельзя однозначно сказать, что средства повышения тарифов пойдут на восстановление разрушенного российскими ракетами и дронами оборудования. Поскольку Укргидроэнерго сейчас почти не производит электроэнергию, то и дополнительные средства не получит, говорит Коссе.