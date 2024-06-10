Графики отключения света будут действовать 11 июня по всей Украине

Укрэнерго сообщило о новых графиках отключения света на 11 июня. Ограничения будут присутствовать во всех областях.
Главные тезисы
- 11 июня в Украине запланированы графики отключения света с 14:00 до 19:00 для экономии ресурсов.
- Увеличение потребления ресурсов в жаркую погоду приводит к плановым и аварийным отключениям электроэнергии по всей стране.
- Укрэнерго исключает возможность блэкаута в энергосистеме, однако риски остаются в случае массированных обстрелов территории Украины российскими террористами.
- Прогнозируется нарастание дефицита электроэнергии в Украине летом, особенно в середине сезона, что требует принятия соответствующих мер для обеспечения стабильности энергосистемы.
- Компания "Укрэнерго" акцентирует внимание на возможных рисках системных аварий, предпринимая шаги для предотвращения критических ситуаций.
11 июня свет будут экономить по всей Украине
11 июня по всей Украине будут действовать графики отключения света с 14:00 до 19:00.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Завтра, 11 июня, графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00.
Отключение света в Украине
Из-за дефицита в энергосистеме сейчас по всей Украине действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.
В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит.
В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
Есть ли риск полного блэкаута в Украине
В Украине сейчас отключение света в центре внимания. В компании "Укрэнерго" рассказали, грозит ли нашему государству блэкаут.
Блэкаутом называют большую системную аварию, во время которой нарушен баланс между имеющимся количеством энергии в системе и потреблением, и "Укрэнерго" не контролирует работу энергосистемы, говорится в комментарии "Укрэнерго".
"Укрэнерго" не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах..., — сообщили журналистам. В Укрэнерго подчеркнули, что этот прогноз дали без учета возможных массированных обстрелов нашей территории российскими захватчиками.
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