Графики отключения света будут действовать 11 июня по всей Украине

Укрэнерго сообщило о новых графиках отключения света на 11 июня. Ограничения будут присутствовать во всех областях.

11 июня свет будут экономить по всей Украине

11 июня по всей Украине будут действовать графики отключения света с 14:00 до 19:00.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Завтра, 11 июня, графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00.

Отключение света в Украине

Из-за дефицита в энергосистеме сейчас по всей Украине действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

В частности, сегодня, 10 июня, графики отключения света по всей Украине действуют с 16:00 до 22:00. Поделиться

В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

Есть ли риск полного блэкаута в Украине

В Украине сейчас отключение света в центре внимания. В компании "Укрэнерго" рассказали, грозит ли нашему государству блэкаут.

Блэкаутом называют большую системную аварию, во время которой нарушен баланс между имеющимся количеством энергии в системе и потреблением, и "Укрэнерго" не контролирует работу энергосистемы, говорится в комментарии "Укрэнерго".