Графіки відключення світла діятимуть 11 червня по всій Україні

Укренерго повідомило про нові графіки відключення світла на 11 червня. Обмеження будуть присутні у всіх областях.
Головні тези:
- 11 червня в Україні діятимуть графіки відключення світла, які триватимуть з 14:00 до 19:00 для економії ресурсів.
- Україна стикається з дефіцитом електроенергії через зростання споживання під час спекотної погоди.
- Укренерго виключає можливість блекауту в енергосистемі країни, але не виключає ризику в разі масованих обстрілів території України російськими терористами.
- Планові та аварійні відключення електроенергії по всій Україні в пору спекотної погоди зумовлені збільшенням споживання ресурсів.
- Укренерго попереджає про можливу найважчу ситуацію в енергосистемі країни в середині літа з прогнозованим дефіцитом електроенергії.
11 червня світло економитимуть по всій Україні
11 червня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла з 14:00 до 19:00.
Про це повідомляє Укренерго.
Завтра, 11 червня графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.
Відключення світла в Україні
Через дефіцит в енергосистемі наразі по всій Україні діють планові та аварійні відключення електроенергії.
Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.
У Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Чи є ризик повного блекауту в Україні
В Україні зараз відключення світла у центрі уваги. В компанії "Укренерго" розповіли, чи загрожує нашій державі блекаут.
Блекаутом називають велику системну аварію, під час якої порушено баланс між наявною кількістю енергії в системі та споживанням, і "Укренерго" не контролює роботу енергосистеми, йдеться у коментарі "Укренерго".
Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах..., — повідомили журналістам. В "Укренерго" підкреслили, що цей прогноз дали без урахування можливих масованих обстрілів нашої території російськими загарбниками.
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