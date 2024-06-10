Графіки відключення світла діятимуть 11 червня по всій Україні

Укренерго повідомило про нові графіки відключення світла на 11 червня. Обмеження будуть присутні у всіх областях.

11 червня світло економитимуть по всій Україні

11 червня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла з 14:00 до 19:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Завтра, 11 червня графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.

Відключення світла в Україні

Через дефіцит в енергосистемі наразі по всій Україні діють планові та аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, сьогодні, 10 червня, графіки відключення світла по всій Україні діють з 16:00 до 22:00. Поширити

Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

Чи є ризик повного блекауту в Україні

В Україні зараз відключення світла у центрі уваги. В компанії "Укренерго" розповіли, чи загрожує нашій державі блекаут.

Блекаутом називають велику системну аварію, під час якої порушено баланс між наявною кількістю енергії в системі та споживанням, і "Укренерго" не контролює роботу енергосистеми, йдеться у коментарі "Укренерго".