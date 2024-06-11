США скасували заборону на постачання своєї зброї "Азову"

США дозволили постачання зброї для бригади "Азов"

Таке рішення було прийняте після перевірки Державним департаментом США бригади, яка зараз входить до складу Національної гвардії України.

Видання зазначає, що військовому підрозділу заборонили використовувати американську зброю близько 10 років тому, оскільки американські чиновники вирішили, що деякі з її засновників сповідують расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди.

Заборону передбачав так званий «Закон Ліхі», який не дозволяє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які, скоїли серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора США Патріка Ліхі, який написав цей закон.

Після ретельної перевірки 12-та бригада спеціального призначення «Азов» пройшла перевірку Державного департаменту США, — йдеться у повідомленні відомства. Державний департамент не знайшов «жодних доказів» таких порушень, пише The Washington Post. Поширити

Українські військовослужбовці патрулюють територію, яка постраждала від російських військових ударів, Запорізька область, 20 травня 2024 року

Представник Держдепартаменту не уточнив виданню, коли саме буде знята заборона і військові зможуть отримати озброєння.

Керівництво «Азову» і український уряд наразі не коментували цю інформацію.

Що відомо про батальйон «Азов»

Батальйон «Азов» був створений у травні 2014 року у Бердянську як підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення. Першим командиром «Азову» був Андрій Білецький. Вона припинила своє існування у 2014 році. У вересні 2014-го «Азов» реорганізували, він став полком міліції особливого призначення МВС, потім — загоном спеціального призначення Нацгвардії, а з лютого 2023 року — 12-ю бригадою спеціального призначення НГУ.

У російських ЗМІ це з’єднання називали «фашистським» і «нацистським» і частина цієї дезінформації просочилася на Захід, зокрема, її повторювали деякі американські політики.

У серпні 2022 року у РФ визнали «Азов» «терористичною організацією», його діяльність у цій країні заборонена. Згідно з російським законодавством, учасники таких організацій можуть бути засуджені на термін від 10 років і до пожиттєвого ув’язнення.

«Азов» був однією з центральних сил оборони Маріуполя. Станом на 24 лютого 2024 року, за даними Асоціації родин захисників «Азовсталі», у російському полоні перебували близько 900 військовослужбовців «Азову». Частину полонених бійців у Росії вже засудили або судять за начебто вчинення злочинів проти цивільного населення.