США отменили запрет на поставку своего оружия "Азову"

США разрешили поставку оружия для бригады "Азов"

Такое решение было принято после проверки Государственным департаментом США бригады, входящей в состав Национальной гвардии Украины.

Издание отмечает, что воинскому подразделению запретили использовать американское оружие около 10 лет назад, поскольку американские чиновники решили, что некоторые из его основателей исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды.

Запрет предусматривал так называемый «Закон Лихи», который не разрешает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, совершившим серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора США Патрика Лихи, написавшего этот закон.

После тщательной проверки 12 бригада специального назначения «Азов» прошла проверку Государственного департамента США, — говорится в сообщении ведомства. Государственный департамент не нашел «никаких доказательств» таких нарушений, пишет The Washington Post. Поделиться

Украинские военнослужащие патрулируют территорию, пострадавшую от российских военных ударов, Запорожская область, 20 мая 2024 года

Представитель Госдепартамента не уточнил изданию, когда именно будет снят запрет и военные смогут получить вооружение.

Руководство «Азова» и украинское правительство пока не комментировали эту информацию.

Что известно о батальоне «Азов»

Батальон «Азов» был создан в мае 2014 в Бердянске как подразделение патрульной службы милиции особого назначения. Первым командиром «Азова» был Андрей Белецкий. Она прекратила свое существование в 2014 году. В сентябре 2014-го «Азов» был реорганизован, он стал полком милиции особого назначения МВД, затем — отрядом специального назначения Нацгвардии, а с февраля 2023 года — 12-й бригадой специального назначения НГУ.

В российских СМИ это соединение называли «фашистским» и «нацистским» и часть этой дезинформации просочилась на Запад, в частности ее повторяли некоторые американские политики.

В августе 2022 года в РФ признали "Азов" "террористической организацией", его деятельность в этой стране запрещена. Согласно российскому законодательству, участники таких организаций могут быть приговорены к сроку от 10 лет и к пожизненному заключению.

"Азов" был одной из центральных сил обороны Мариуполя. По состоянию на 24 февраля 2024 года, по данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", в плену находились около 900 военнослужащих "Азова". Часть пленных бойцов в России уже осудили или судят за якобы совершение преступлений против гражданского населения.