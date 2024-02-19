Группа разведки "Азова" совершила рейд в тыл армии РФ — видео

Защитники 12-й бригады спецназначения Нацгвардии совершили рейд в тыл врага, где ликвидировали российских окупантов на позиции.

Бойцы "Азов" показали уникальные кадры ликвидации противника в ближнем бою

Группа разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ совершила рейд в тыл врага, — сообщает полк "Азов" в ТГ. Поделиться

Также защитники обнародовали уникальные кадры ликвидации живых сил противника в ближнем бою.

Бойцы "Азова" уже 600 дней находятся в плену РФ

Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщает, что 600 дней более 900 бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, сражавшихся с превосходящими силами противника в окруженном Мариуполе, находятся в плену.

Там напомнили, что весной 2022 года они выиграли время для всей страны, извлечь их из страшной неволи — обязанность каждого украинца.

Помним о наших пленных собратьях и об их чине. И делаем все, чтобы они вернулись домой. Их свобода — наша самая большая мотивация.

Напомним, что 16 мая 2022 года командир "Азова" Денис Прокопенко сообщил из "Азовстали", что приказ высшего военного командования для сохранения жизней личного состава исполнен.

Затем стало известно, что с территории завода выехали около 10 автобусов с украинскими военными.

В июне 2022 года Зеленский сообщил, что в российском плену оказались более 2,5 тысяч украинских бойцов с завода "Азовсталь".