Група розвідки "Азову" здійснила рейд в тил армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Група розвідки "Азову" здійснила рейд в тил армії РФ — відео

війна
Джерело:  АЗОВ

Захисники 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії здійснили рейд в тил ворога, де ліквідували російських окупантів на позиції.

Бійці "Азов" показали унікальні кадри ліквідації противника у ближньому бою

Група розвідки 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ здійснила рейд в тил ворога, - повідомляє полк "Азов" в ТГ.

Також захисники опублікували унікальні кадри ліквідації живих сил противника в ближньому бою.

Бійці "Азову" вже 600 днів перебувають у полоні РФ

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє, що 600 днів понад 900 бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які билися з переважаючими силами противника в оточеному Маріуполі, знаходяться у полоні.

Там нагадали, що навесні 2022 року вони виграли час для всієї країни, витягти їх зі страшної неволі — обовʼязок кожного українця.

Памʼятаємо про наших полонених побратимів та про їхній чин. І робимо все, аби вони повернулися додому. Їхня свобода — наша найбільша мотивація.

Нагадаємо, що 16 травня 2022 року командир "Азову" Денис Прокопенко повідомив з "Азовсталі", що наказ вищого військового командування для збереження життів особового складу виконано.

Потім стало відомо, що з території заводу виїхало близько 10 автобусів з українськими військовими.

У червні 2022 року Зеленський повідомив, що у російському полоні опинились понад 2,5 тисячі українських бійців із заводу "Азовсталь".

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