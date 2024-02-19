Група розвідки "Азову" здійснила рейд в тил армії РФ — відео

Захисники 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії здійснили рейд в тил ворога, де ліквідували російських окупантів на позиції.
Бійці "Азов" показали унікальні кадри ліквідації противника у ближньому бою
Також захисники опублікували унікальні кадри ліквідації живих сил противника в ближньому бою.
Бійці "Азову" вже 600 днів перебувають у полоні РФ
Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє, що 600 днів понад 900 бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які билися з переважаючими силами противника в оточеному Маріуполі, знаходяться у полоні.
Там нагадали, що навесні 2022 року вони виграли час для всієї країни, витягти їх зі страшної неволі — обовʼязок кожного українця.
Нагадаємо, що 16 травня 2022 року командир "Азову" Денис Прокопенко повідомив з "Азовсталі", що наказ вищого військового командування для збереження життів особового складу виконано.
Потім стало відомо, що з території заводу виїхало близько 10 автобусів з українськими військовими.
У червні 2022 року Зеленський повідомив, що у російському полоні опинились понад 2,5 тисячі українських бійців із заводу "Азовсталь".
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