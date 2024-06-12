Энергетики добавили два часа света 12 июня: новые графики
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики добавили два часа света 12 июня: новые графики

свет
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Источник:  Укрэнерго

12 июня стабилизационные отключения света начнутся позже. Ограничения электроснабжения начнут действовать уже с 17:00.

Главные тезисы

  • Новые графики отключения света 12 июня: стабилизационные отключения начнутся на два часа позже, с 17:00 до 23:00.
  • Укрэнерго исключает возможность системной аварии в энергосистеме Украины, но ставит в приоритет работу над справедливыми отключениями света.
  • В Украине работают над инвентаризацией, которая позволит разделить потребление электроэнергии между критической инфраструктурой и бытовыми потребителями.

Какие новые графики отключения света 12 июня

Как отмечается, стабилизационные отключения начнутся на два часа позже

По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет задействовать график отключений на два часа позже — с 17:00 и до 23:00.

Есть ли риск полного блекаута в Украине

В Украине сейчас отключение света в центре внимания. В компании "Укрэнерго" рассказали, грозит ли нашему государству блекаут.

Блэкаутом называют большую системную аварию, во время которой нарушен баланс между имеющимся количеством энергии в системе и потреблением, и "Укрэнерго" не контролирует работу энергосистемы, говорится в комментарии "Укрэнерго".

"Укрэнерго" не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах..., — сообщили журналистам. В Укрэнерго подчеркнули, что этот прогноз дали без учета возможных массированных обстрелов нашей территории российскими захватчиками.

Как рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, в настоящее время в Украине работают над справедливыми отключениями света.

Речь идет об инвентаризации, которая позволит "честно" разделить потребление электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

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